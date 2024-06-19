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В Турции заявили о неизбежности вступления страны в БРИКС - РИА Новости, 19.06.2024
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10:27 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/turtsiya-1953883949.html
В Турции заявили о неизбежности вступления страны в БРИКС
В Турции заявили о неизбежности вступления страны в БРИКС - РИА Новости, 19.06.2024
В Турции заявили о неизбежности вступления страны в БРИКС
Членство Турции в БРИКС неизбежно, но Анкара встретит беспрецедентное давление со стороны Запада, уже сейчас США оказывают давление, но участие страны в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:27
2024-06-19T10:27
в мире
турция
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хакан фидан
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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Членство Турции в БРИКС неизбежно, но Анкара встретит беспрецедентное давление со стороны Запада, уже сейчас США оказывают давление, но участие страны в организации не будет сюрпризом, заявил РИА Новости зампред турецкой партии VATAN ("Родина") Хакан Топкурулу. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде, заявил впоследствии, что Анкара увидела важность организации. "Я думаю, что Турция должна присоединиться к БРИКС, что в конечном итоге является неизбежным членством для Турции. Но Турция является членом НАТО с 1952 года. В результате этого членства в Турции есть очень серьёзная группа, которая связана с Западом. Эти группы входят во все политические партии. Они доминируют в правительстве. Они влияют на правительство. Внутри правящей партии продолжается борьба между атлантистскими и евразийскими силами", - заявил собеседник агентства. По его словам, сегодня у власти в Турции находятся преимущественно атлантисты. &quot;Тем не менее евразийцы пользуются возможностью при каждом удобном случае. Лично я не думаю, что Турция сможет собрать достаточно сил для вступления в БРИКС, особенно в этот период. Я также считаю, что США оказывают негативное давление на участие Турции в БРИКС, а также на отношения с Россией. Потому что если Турция присоединится к БРИКС, это изменит баланс между Западом и Востоком в пользу Востока. По этой причине вступление Турции в БРИКС встретит сильное сопротивление со стороны Запада. Тем не менее, не будет сюрпризом, если в ближайший период Турция предпримет попытку вступить в БРИКС, оттеснив атлантистские державы&quot;, - подчеркнул политик."Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
https://ria.ru/20240617/briks--1953323693.html
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в мире, турция, сша, хакан фидан, брикс, нато
В мире, Турция, США, Хакан Фидан, БРИКС, НАТО
В Турции заявили о неизбежности вступления страны в БРИКС

Зампред партии "Родина" Топкурулу заявил, что членство Турции в БРИКС неизбежно

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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АНКАРА, 19 июн – РИА Новости. Членство Турции в БРИКС неизбежно, но Анкара встретит беспрецедентное давление со стороны Запада, уже сейчас США оказывают давление, но участие страны в организации не будет сюрпризом, заявил РИА Новости зампред турецкой партии VATAN ("Родина") Хакан Топкурулу.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде, заявил впоследствии, что Анкара увидела важность организации.
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"Я думаю, что Турция должна присоединиться к БРИКС, что в конечном итоге является неизбежным членством для Турции. Но Турция является членом НАТО с 1952 года. В результате этого членства в Турции есть очень серьёзная группа, которая связана с Западом. Эти группы входят во все политические партии. Они доминируют в правительстве. Они влияют на правительство. Внутри правящей партии продолжается борьба между атлантистскими и евразийскими силами", - заявил собеседник агентства.
По его словам, сегодня у власти в Турции находятся преимущественно атлантисты.
«

"Тем не менее евразийцы пользуются возможностью при каждом удобном случае. Лично я не думаю, что Турция сможет собрать достаточно сил для вступления в БРИКС, особенно в этот период. Я также считаю, что США оказывают негативное давление на участие Турции в БРИКС, а также на отношения с Россией. Потому что если Турция присоединится к БРИКС, это изменит баланс между Западом и Востоком в пользу Востока. По этой причине вступление Турции в БРИКС встретит сильное сопротивление со стороны Запада. Тем не менее, не будет сюрпризом, если в ближайший период Турция предпримет попытку вступить в БРИКС, оттеснив атлантистские державы", - подчеркнул политик.

"Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
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