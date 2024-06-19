https://ria.ru/20240619/troitsa-1953969704.html

Источник рассказал о состоянии иконы "Троица"

Источник рассказал о состоянии иконы "Троица" - РИА Новости, 19.06.2024

Источник рассказал о состоянии иконы "Троица"

Икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:05

2024-06-19T14:05

2024-06-19T14:05

религия

россия

владимир путин

день святой троицы

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, сообщил РИА Новости источник. "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства. По его словам, для иконы изготавливают специальную капсулу. "Она будет поддерживать температурно-влажностный режим и обеспечивать безопасность иконы", - отметил он. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. Ранее президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. С середины июля 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий находилась в Центре Грабаря в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования для ее хранения. Ее доставили в храм Христа Спасителя 5 января, планировалось, что она пробудет в храме до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру.

https://ria.ru/20240110/troitsa-1920505602.html

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россия, владимир путин, день святой троицы