https://ria.ru/20240619/troitsa-1953834289.html

"Троицу" Рублева можно будет увидеть в дополненной реальности

"Троицу" Рублева можно будет увидеть в дополненной реальности - РИА Новости, 19.06.2024

"Троицу" Рублева можно будет увидеть в дополненной реальности

РИА Новости и Свято-Троицкая Сергиева лавра создали приложение "Сергиева Лавра. Путеводитель", в котором можно будет изучить икону "Троица" Андрея Рублева в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T00:11

2024-06-19T00:11

2024-06-19T00:16

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. РИА Новости и Свято-Троицкая Сергиева лавра создали приложение "Сергиева Лавра. Путеводитель", в котором можно будет изучить икону "Троица" Андрея Рублева в дополненной реальности, наведя камеру смартфона на любое изображение этой иконы, стенды со ссылками на бесплатное скачивание приложения в RuStore, Google Play и AppStore будут установлили в монастыре в среду. "Технология дополненной реальности использует камеру вашего смартфона для захвата кадра, а специальное программное обеспечение в режиме реального времени применяет к нему алгоритмы компьютерного зрения. Так сопоставляются полученные данные с образцом данных изображения "Святой Троицы", хранящимся в памяти программы, — маркером. Данные представляют собой набор ключевых точек, который указывает на уникальные для конкретного изображения свойства. Они и помогают идентифицировать и сравнивать маркер и изображение в кадре, после чего изображение на экране становится активным для взаимодействия", – рассказал руководитель центра разработки экспериментальных проектов Дирекции новых медиа РИА Новости Роман Львов. На территории лавры в среду установят 10 стоек с изображением рублевской иконы "Троица" и QR-кодом, ведущим на страницу приложения. С его помощью можно будет узнать об уникальности стиля всемирно известного русского иконописца и в мельчайших деталях изучить икону. Войти в режим дополненной реальности можно, сняв на камеру смартфона в приложении оригинал, любой список или репродукцию рублевской "Троицы". При этом те, у кого нет возможности посетить лавру или снять "Троицу", смогут воспользоваться специальным двухмерным режимом приложения, в котором уже представлено цифровое изображение знаменитой иконы с интерактивным описанием. Приложение познакомит пользователя с ветхозаветным сюжетом "Гостеприимство Авраама". Согласно этому сюжету, праотец Авраам принимает в своем доме трех уставших путников - ангелов, в которых не сразу узнает три ипостаси Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. "Путеводитель" расскажет, какое из лиц Троицы воплощено в каждом из ангелов, какие смыслы иконописец вложил в другие элементы иконы, а также о ее композиции, символике цветов и секретах сохранности красок на протяжении 600 лет, прошедших со времени написания "Троицы". "Путеводитель" также содержит глоссарий "Троицы" (перечень иконографических терминов), фрагменты аудиогида по монастырю и эпизоды совместного художественно-исторического подкаста РИА Новости и Троице-Сергиевой лавры "Дорога в лавру". Желающие смогут услышать в приложении и песнопения хора Троице-Сергиевой лавры, которым почти полвека управлял его легендарный старший регент – архимандрит Матфей (Мормыль) (1938 – 2009). Экспертную поддержку в создании приложения оказывали главный редактор издательств "Ладан" и "Троицкая школа" иеромонах Нектарий (Соколов) и руководитель Лаврской иконописной мастерской иеромонах Никифор (Исаков). Приложение "Сергиева Лавра. Путеводитель" будет доступно для операционных систем IOS и Android. Троица и лавра "Троицу" Рублева планируют возвратить в Свято-Троицкую Сергиеву лавру ко дню Святой Троицы, который в этом году встречают 23 июня, сообщил РИА Новости ранее источник в Русской православной церкви. В январе директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил журналистам, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, где для пребывания иконы создаются технические и инженерные условия. "Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В период первой волны советских гонений на Церковь власти изъяли икону наряду с другими ценностями. В 1929 году ее передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря, где находилась в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования. По обращению патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Троица" была к празднику Рождества Христова доставлена 5 января в столичный храм Христа Спасителя, где она и находится в настоящее время.

https://ria.ru/20240604/ikona-1741888906.html

https://ria.ru/20240531/podkast-1949536192.html

https://ria.ru/20240530/produkty-1949436084.html

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