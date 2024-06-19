https://ria.ru/20240619/tramvai-1954088169.html

Семнадцать современных низкопольных трамваев поступили в Ярославль

Семнадцать современных низкопольных трамваев поступили в Ярославль - РИА Новости, 19.06.2024

Семнадцать современных низкопольных трамваев поступили в Ярославль

Семнадцать из сорока семи новых низкопольных трамваев прибыли в Ярославль в рамках концессионного соглашения между правительством Ярославской области и... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:30

2024-06-19T19:30

2024-06-19T19:30

ярославская область

технологии

ярославль

ярославская область

ярославский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Семнадцать из сорока семи новых низкопольных трамваев прибыли в Ярославль в рамках концессионного соглашения между правительством Ярославской области и компанией "Мовиста регионы Ярославль", сообщил губернатор Михаил Евраев. "Семнадцать из 47 новых низкопольных трамваев уже прибыли в Ярославль по концессионному соглашению. До конца года поступят еще десять вместительных новых машин. Финальную партию из 20 единиц ждем в 2025 году. Трамваи наши, отечественные, Усть-Катавского вагоностроительного завода", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что новые трамваи оснащены системами климат-контроля, цифровыми табло, валидаторами для безналичной оплаты, разъемами для зарядки гаджетов, адаптированы для маломобильных пассажиров. Кабина водителя также оборудована многофункциональными системами, необходимыми для комфортной работы. Номинальная вместимость – 119 человек, максимальная – 170 человек. В вагоне предусмотрено 32 пассажирских места и одно место кондуктора. По данным правительства Ярославской области, в Ярославле уже курсируют вагоны Усть-Катавского вагоностроительного завода. В будущем водителям и ремонтному персоналу также будет комфортней работать с техникой, уже знакомой им по предыдущему опыту, отмечают в правительстве региона. Кроме того, сообщается, что в рамках обновления правительством области общественного транспорта региона полностью заменены автобусы в Ярославле и Ярославском районе, обновлена почти половина автопарка в Рыбинске.

https://ria.ru/20240415/yaroslavl-1940276373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, ярославль, ярославская область, ярославский район, михаил евраев, общественный транспорт