Путин оценил перспективы торгово-экономического взаимодействия с КНДР
Путин: у торгово-экономического взаимодействия с КНДР есть хорошие перспективы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что у торгово-экономического взаимодействия РФ и КНДР есть хорошие перспективы, хотя пока товарооборот скромный.
"Что касается товарооборота, то абсолютные цифры являются пока скромными, но наблюдается очень хорошая динамика", - констатировал глава российского государства по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
"В 2023 году товарооборот увеличился в 9 раз, за первые 5 месяцев текущего года рост составил еще 54%", - сообщил Путин. Он уточнил, что речь идет о "самых разных направлениях взаимодействия".