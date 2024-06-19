https://ria.ru/20240619/tovarooborot-1953945694.html

Путин оценил перспективы торгово-экономического взаимодействия с КНДР

Путин оценил перспективы торгово-экономического взаимодействия с КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

Путин оценил перспективы торгово-экономического взаимодействия с КНДР

Президент России Владимир Путин считает, что у торгово-экономического взаимодействия РФ и КНДР есть хорошие перспективы, хотя пока товарооборот скромный. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:05

2024-06-19T13:05

2024-06-19T13:05

россия

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что у торгово-экономического взаимодействия РФ и КНДР есть хорошие перспективы, хотя пока товарооборот скромный. "Что касается товарооборота, то абсолютные цифры являются пока скромными, но наблюдается очень хорошая динамика", - констатировал глава российского государства по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "В 2023 году товарооборот увеличился в 9 раз, за первые 5 месяцев текущего года рост составил еще 54%", - сообщил Путин. Он уточнил, что речь идет о "самых разных направлениях взаимодействия".

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр