https://ria.ru/20240619/tanzaniya-1954024371.html
Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении
Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении - РИА Новости, 19.06.2024
Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении
Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:19
2024-06-19T16:19
2024-06-19T16:31
россия
танзания
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886306217_0:354:2954:2016_1920x0_80_0_0_0173997d5988ac440e7f03213f47b2a4.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.В феврале посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута сообщил журналистам, что между Танзанией и Россией планируется открыть прямое авиасообщение, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время."Сегодня в Минтрансе России подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Объединенной Республики Танзании о воздушном сообщении… Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО", - говорится в сообщении Минтранса РФ.В соглашении зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров, регулировании тарифов назначенных перевозчиков, уточнили в Минтрансе.
https://ria.ru/20230926/puteshestiya-1898742545.html
россия
танзания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886306217_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_7b05c39026111df3fa160f2e1e8793fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, танзания, экономика
Россия, Танзания, Экономика
Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении
Минтранс России подписал с Танзанией соглашение о воздушном сообщении
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.
В феврале посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута сообщил журналистам, что между Танзанией и Россией планируется открыть прямое авиасообщение, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время.
"Сегодня в Минтрансе России подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Объединенной Республики Танзании о воздушном сообщении… Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО
", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
В соглашении зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров, регулировании тарифов назначенных перевозчиков, уточнили в Минтрансе.