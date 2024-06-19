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Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении - РИА Новости, 19.06.2024
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16:19 19.06.2024 (обновлено: 16:31 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/tanzaniya-1954024371.html
Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении
Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении - РИА Новости, 19.06.2024
Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении
Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:19
2024-06-19T16:31
россия
танзания
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.В феврале посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута сообщил журналистам, что между Танзанией и Россией планируется открыть прямое авиасообщение, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время."Сегодня в Минтрансе России подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Объединенной Республики Танзании о воздушном сообщении… Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО", - говорится в сообщении Минтранса РФ.В соглашении зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров, регулировании тарифов назначенных перевозчиков, уточнили в Минтрансе.
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россия, танзания, экономика
Россия, Танзания, Экономика
Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении

Минтранс России подписал с Танзанией соглашение о воздушном сообщении

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМорское побережье в городе Дар-эс-Салам в Танзании
Морское побережье в городе Дар-эс-Салам в Танзании - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Морское побережье в городе Дар-эс-Салам в Танзании. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.
В феврале посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута сообщил журналистам, что между Танзанией и Россией планируется открыть прямое авиасообщение, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время.
"Сегодня в Минтрансе России подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Объединенной Республики Танзании о воздушном сообщении… Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
В соглашении зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров, регулировании тарифов назначенных перевозчиков, уточнили в Минтрансе.
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