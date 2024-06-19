https://ria.ru/20240619/tanzaniya-1954024371.html

Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении

Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении - РИА Новости, 19.06.2024

Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении

Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:19

2024-06-19T16:19

2024-06-19T16:31

россия

танзания

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, говорится в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.В феврале посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута сообщил журналистам, что между Танзанией и Россией планируется открыть прямое авиасообщение, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время."Сегодня в Минтрансе России подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Объединенной Республики Танзании о воздушном сообщении… Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО", - говорится в сообщении Минтранса РФ.В соглашении зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров, регулировании тарифов назначенных перевозчиков, уточнили в Минтрансе.

https://ria.ru/20230926/puteshestiya-1898742545.html

россия

танзания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, танзания, экономика