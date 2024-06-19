Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 19.06.2024 (обновлено: 13:35 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/svo-1953949644.html
Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам, потери противника составили до 560 солдат, сообщило в среду... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:18
2024-06-19T13:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
часов яр
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_1b70d957e6b36e6d1b6f2f887e179339.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам, потери противника составили до 560 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 71-й егерской, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 560 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Humvee производства США и пять пикапов", - уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, в ходе контрабатрейной борьбы были поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица М198 производства США, гаубица 2А65 "Мста-Б", два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав". Помимо этого, уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_191:0:2855:1998_1920x0_80_0_0_451c496b5ea3a25ed1cbba85e17a4b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, часов яр, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам, потери противника составили до 560 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 71-й егерской, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 560 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Humvee производства США и пять пикапов", - уточнили в Минобороны РФ.
Кроме того, в ходе контрабатрейной борьбы были поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица М198 производства США, гаубица 2А65 "Мста-Б", два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав". Помимо этого, уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала