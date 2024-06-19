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Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам, потери противника составили до 560 солдат, сообщило в среду... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:18
2024-06-19T13:18
2024-06-19T13:35
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам, потери противника составили до 560 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 71-й егерской, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 560 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Humvee производства США и пять пикапов", - уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, в ходе контрабатрейной борьбы были поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица М198 производства США, гаубица 2А65 "Мста-Б", два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав". Помимо этого, уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, часов яр, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ за сутки
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам, потери противника составили до 560 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ
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"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 71-й егерской, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 560 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Humvee производства США и пять пикапов", - уточнили в Минобороны РФ.
Кроме того, в ходе контрабатрейной борьбы были поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица М198 производства США, гаубица 2А65 "Мста-Б", два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав". Помимо этого, уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.