https://ria.ru/20240619/svo-1953949644.html

Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 560 военных ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам, потери противника составили до 560 солдат, сообщило в среду... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:18

2024-06-19T13:18

2024-06-19T13:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

часов яр

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам, потери противника составили до 560 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 71-й егерской, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 560 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Humvee производства США и пять пикапов", - уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, в ходе контрабатрейной борьбы были поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица М198 производства США, гаубица 2А65 "Мста-Б", два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав". Помимо этого, уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, часов яр, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика