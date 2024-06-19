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Группировка "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции
Группировка "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции - РИА Новости, 19.06.2024
Группировка "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции
Подразделения группировки ("Восток" - ред.) улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций и ротации в опорных пунктах в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:33
2024-06-19T10:33
2024-06-19T10:45
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ("Восток" - ред.) улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Никольского, Дорожнянки и Чаривного, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ."В ходе активных действий подразделения группировки ("Восток" - ред.) улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Никольского, Дорожнянки и Чаривного", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.По данным ведомства, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады, 108-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Зализничного, Нескучного и Октября.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Группировка "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции
Минобороны: сорвана попытка усиления ВСУ в Никольском, Дорожнянке и Чаривном