Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 19.06.2024 (обновлено: 10:45 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/svo-1953886291.html
Группировка "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции
Группировка "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции - РИА Новости, 19.06.2024
Группировка "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции
Подразделения группировки ("Восток" - ред.) улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций и ротации в опорных пунктах в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:33
2024-06-19T10:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666179_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_c2542c2f0d11c96efbcbc5d63363f667.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ("Восток" - ред.) улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Никольского, Дорожнянки и Чаривного, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ."В ходе активных действий подразделения группировки ("Восток" - ред.) улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Никольского, Дорожнянки и Чаривного", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.По данным ведомства, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады, 108-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Зализничного, Нескучного и Октября.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666179_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9cdc9f02a0a019052d65b2c1bb5562e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Группировка "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции

Минобороны: сорвана попытка усиления ВСУ в Никольском, Дорожнянке и Чаривном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ("Восток" - ред.) улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Никольского, Дорожнянки и Чаривного, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
«
"В ходе активных действий подразделения группировки ("Восток" - ред.) улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Никольского, Дорожнянки и Чаривного", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным ведомства, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады, 108-й, 123-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Зализничного, Нескучного и Октября.
Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск Центр разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала