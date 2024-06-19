https://ria.ru/20240619/stoyanoglo-1953952183.html
Оппозиция в Молдавии может выдвинуть экс-генпрокурора в президенты
Оппозиция в Молдавии может выдвинуть экс-генпрокурора в президенты - РИА Новости, 19.06.2024
Оппозиция в Молдавии может выдвинуть экс-генпрокурора в президенты
Оппозиционные силы Молдавии рассматривают возможность выдвижения бывшего генпрокурора Александра Стояногло кандидатом в президенты, заявил вице-спикер... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:22
2024-06-19T13:22
2024-06-19T13:23
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Оппозиционные силы Молдавии рассматривают возможность выдвижения бывшего генпрокурора Александра Стояногло кандидатом в президенты, заявил вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча. В конце декабря лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. При этом председатель партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику считает, что оппозиционным силам уже поздно выбирать единого представителя, однако они должны сотрудничать в рамках избирательного процесса. "Обсуждалась и кандидатура Александра Стояногло. Она продолжает обсуждаться основными оппозиционными силами, это кандидат, у которого есть определенные шансы и возможности. Его нелегально сняли с должности", - заявил Батрынча. Он заявил, что оппозиционные силы пытаются наладить широкое сотрудничество, чтобы не позволить незаконного снятия с избирательной гонки того или иного кандидата. Задержание Стояногло произошло в октябре 2021 года, сразу же после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Тогда нынешняя глава республики Майя Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения "местью со стороны президента". При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240619/pmr-1953901781.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, ион кику
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, Ион Кику
Оппозиция в Молдавии может выдвинуть экс-генпрокурора в президенты
Оппозиция в Молдавии может выдвинуть кандидатом в президенты Стояногло
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Оппозиционные силы Молдавии рассматривают возможность выдвижения бывшего генпрокурора Александра Стояногло кандидатом в президенты, заявил вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча.
В конце декабря лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Его слова подтвердили лидеры нескольких оппозиционных политсил. При этом председатель партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику считает, что оппозиционным силам уже поздно выбирать единого представителя, однако они должны сотрудничать в рамках избирательного процесса.
"Обсуждалась и кандидатура Александра Стояногло. Она продолжает обсуждаться основными оппозиционными силами, это кандидат, у которого есть определенные шансы и возможности. Его нелегально сняли с должности", - заявил Батрынча.
Он заявил, что оппозиционные силы пытаются наладить широкое сотрудничество, чтобы не позволить незаконного снятия с избирательной гонки того или иного кандидата.
Задержание Стояногло произошло в октябре 2021 года, сразу же после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Тогда нынешняя глава республики Майя Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения "местью со стороны президента". При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека.
Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.