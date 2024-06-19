В Британии задержали экоактивистов, распыливших краску на Стоунхендж
Полиция Британии задержала экоактивистов, распыливших краску на Стоунхендж
© Just Stop OilАктивисты экологического движения Just Stop Oil распыляют краску на камни Стоунхенджа. Кадр видео
© Just Stop Oil
Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют краску на камни Стоунхенджа. Кадр видео
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Полиция английского графства Уилтшир задержала двух активистов экологического движения Just Stop Oil, распыливших оранжевую порошковую краску на Стоунхендж, говорится в заявлении ведомства на его сайте.
В среду два активиста с огнетушителями в руках подошли к историческому памятнику и распылили на него оранжевый порошок. Когда окружающие попытались их остановить, один из участников акции, сообщил, что краска в огнетушителях состоит из оранжевого кукурузного крахмала, который смоется дождем.
"Полицейские прибыли на место и задержали двух человек по подозрению в нанесении ущерба древнему монументу", - сказано в документе.
В соцсети X началось недовольство от произошедшего. Британский премьер-министр Риши Сунак назвал само движение "позором", лидер оппозиционных лейбористов Кир Стармер заявил о необходимости привлечь вандалов к ответственности, администрация Стоунхенджа напомнила, что нанесение монументу ущерба является уголовным правонарушением, приводится на страницах каждого.
Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.