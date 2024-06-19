https://ria.ru/20240619/stounkhendzh-1954070870.html

В Британии задержали экоактивистов, распыливших краску на Стоунхендж

В Британии задержали экоактивистов, распыливших краску на Стоунхендж - РИА Новости, 19.06.2024

В Британии задержали экоактивистов, распыливших краску на Стоунхендж

Полиция английского графства Уилтшир задержала двух активистов экологического движения Just Stop Oil, распыливших оранжевую порошковую краску на Стоунхендж,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:22

2024-06-19T18:22

2024-06-19T18:22

риши сунак

кир стармер

лондон

шеффилд

уилтшир

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954058044_155:0:2546:1345_1920x0_80_0_0_f7532ac150c161e23e6a06187953d7c6.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Полиция английского графства Уилтшир задержала двух активистов экологического движения Just Stop Oil, распыливших оранжевую порошковую краску на Стоунхендж, говорится в заявлении ведомства на его сайте. В среду два активиста с огнетушителями в руках подошли к историческому памятнику и распылили на него оранжевый порошок. Когда окружающие попытались их остановить, один из участников акции, сообщил, что краска в огнетушителях состоит из оранжевого кукурузного крахмала, который смоется дождем. "Полицейские прибыли на место и задержали двух человек по подозрению в нанесении ущерба древнему монументу", - сказано в документе. В соцсети X началось недовольство от произошедшего. Британский премьер-министр Риши Сунак назвал само движение "позором", лидер оппозиционных лейбористов Кир Стармер заявил о необходимости привлечь вандалов к ответственности, администрация Стоунхенджа напомнила, что нанесение монументу ущерба является уголовным правонарушением, приводится на страницах каждого. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

https://ria.ru/20240425/fetisov-1942175284.html

https://ria.ru/20240303/ekoaktivisty-1930874531.html

лондон

шеффилд

уилтшир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

риши сунак, кир стармер, лондон, шеффилд, уилтшир, в мире