https://ria.ru/20240619/stoltenberg--1954122348.html
Столтенберг уверен в завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю
Столтенберг уверен в завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю - РИА Новости, 19.06.2024
Столтенберг уверен в завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уверен в завершении своих полномочий на посту главы Североатлантического альянса к октябрю этого года. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:43
2024-06-19T23:43
2024-06-19T23:51
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йенс столтенберг
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уверен в завершении своих полномочий на посту главы Североатлантического альянса к октябрю этого года."Это была привилегия - быть генсеком НАТО, особенно в эти сложные времена. Но все должно заканчиваться, мои полномочия завершатся к октябрю… Альянс очень близок к избранию моего преемника… Марк Рютте очень хороший кандидат", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
https://ria.ru/20240619/nato-1953862897.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, марк рютте
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Марк Рютте
Столтенберг уверен в завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю
Йенс Столтенберг уверен в завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю