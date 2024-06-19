https://ria.ru/20240619/spros-1953907053.html

Спрос на комплексные складские услуги "Деловых Линий" вырос на 28%

Спрос на комплексные складские услуги "Деловых Линий" вырос на 28% - РИА Новости, 19.06.2024

Спрос на комплексные складские услуги "Деловых Линий" вырос на 28%

erid: F7NfYUJCUneLsWT3tFH1 РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:00

2024-06-19T12:00

2024-06-19T12:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953906125_0:202:3070:1929_1920x0_80_0_0_6d7745f35a237c114e34cb7c65ce235b.jpg

erid: F7NfYUJCUneLsWT3tFH1МОСКВА, 19 июн – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Подведя итоги работы за первый квартал этого года, аналитики компании выяснили, что число запросов на комплексную логистику увеличилось на 28%.Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург лидируют по росту объемов комплексных складских услуг среди городов России, где есть необходимая инфраструктура. Основными драйверами увеличения спроса по-прежнему остаются развитие интернет-торговли и продвижение логистических услуг."Сейчас в комплексной логистике наиболее заинтересованы производители автозапчастей, товаров повседневного спроса и промышленного оборудования, а также средний и крупный бизнес с широким перечнем номенклатуры. Обычно им сразу необходим весь спектр складских работ: от фасовки мелкоштучного товара до упаковки заказов под требования маркетплейсов. Комплексная логистика также подходит клиентам, которые хотят быстро выйти на новые рынки сбыта или увеличить площади для хранения под растущий объем товарооборота. Для этого не нужны большие инвестиции в строительство собственного склада, найм персонала, закупка и обслуживание техники. С помощью комплексной логистики клиент получает необходимую инфраструктуру с обученным персоналом, современным оборудованием и системой управления складом. Также мы можем оказать услуги и на территории клиента", – отметили в пресс-службе "Деловых Линий".В группе компаний добавили, что все склады комплексной логистики используют современную платформу управления TopLog (Топлог), которая позволяет интегрироваться с учетной системой клиента и персонализировать отчетность по движению номенклатуры на складах. Таким образом, "Деловые Линии" применяют индивидуальный подход к каждому заказчику, предлагая различные варианты учета, хранения, маркировки и упаковки каждой единицы товара, а также транспортное обслуживание всей цепочки поставок от первой до последней мили.Добавим, компания уже реализовала порядка 1000 проектов комплексной логистики под потребности клиента. На данный момент "Деловые Линии" разработали готовые отраслевые решения для таких направлений, как автозапчасти, бытовая техника и электроника, мебель, промышленная и бытовая химия, промышленное оборудование, товары народного потребления, одежда и обувь, телекоммуникационное оборудование. Оператор имеет 16 складов комплексной логистики классов А+, А, B в 11 городах РФ общей площадью 96 тысяч квадратных метров, оборудованных стеллажной системой, а также автопарк из более 9 тысяч транспортных средств для доставки собранных заказов в 280 подразделений и 2,7 тысячи населенных пунктов по всей стране.Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы