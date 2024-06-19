https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1954084267.html

Спецоперация, 19 июня: Россия и КНДР подписали договор о взаимопомощи

Спецоперация, 19 июня: Россия и КНДР подписали договор о взаимопомощи - РИА Новости, 19.06.2024

Спецоперация, 19 июня: Россия и КНДР подписали договор о взаимопомощи

О новом договоре с Северной Кореей, призывах, раздающихся во Франции, и ходе специальной военной операции — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:20

2024-06-19T19:20

2024-06-19T21:06

россия

украина

франция

ким чен ын

алексей дюмин

владимир путин

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. О новом договоре с Северной Кореей, призывах, раздающихся во Франции, и ходе специальной военной операции — в материале РИА Новости.Что произошло на фронтеСовокупные потери украинских войск за сутки составили до 1895 человек, следует из сводки Минобороны.Группировки "Север" и "Юг" улучшили положение по переднему краю, подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи, а "Центра" улучшили тактическое положение.Средства противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата, 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.ВСУ бьют по остановкамГлава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле у остановки общественного транспорта "Школа №106" в Петровском районе Донецка погиб мужчина. Девочка 2007 года рождения и две женщины получили ранения, их состояние оценивается как тяжелое.Позже мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что число погибших увеличилось до двух — в больнице скончалась одна из раненых женщин.О чем договорились Россия и КНДРПодписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории. Он также заявил, что Москва не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Пхеньяном.Ситуация в Белгородской областиРоссийские средства ПВО в течение суток уничтожили десять украинских беспилотников над Белгородской областью.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над Медвенским районом региона сбили ракету ВСУ.Что Ким Чен Ын сказал про СВОКим Чен Ын, открывая переговоры с Владимиром Путиным, отметил роль России в поддержании "стратегического баланса в мире" и выразил полную поддержку проведения СВО."Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", — подчеркнул северокорейский лидер.ТеррористыКомиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре совместно с ФСБ инициировать признание ВСУ, СБУ и Главного разведывательного управления (ГУР) Украины террористическими организациями, говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента."Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной службой безопасности инициировать признание вооруженных сил Украины, службы безопасности Украины, главного управления разведки минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей", — говорится в документе.Дюмин высказался о радарахНеобходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы и средств высокотехнологичного поражения, заявил РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин."Весь комплекс вопросов… Во-первых, не укреплять, а наращивать. Это автоматизированные системы управления, это и средства высокотехнологичного поражения, это и системы РЭБ, и весь комплекс задач. Сегодня те вызовы, те боевые действия, с которыми тактика меняется, появляется новое вооружение", — ответил Дюмин на вопрос, какие направления ОПК сейчас надо особенно укреплять.Он также выразил уверенность, что у российского вооружения есть задел для модернизации: улучшения характеристик по дальности и по точности. Также Дюмин отметил, что сейчас ведется большая работа в рамках поставленной президентом задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.Захарова предупредила G7 об ответе на помощь ВСУОфициальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва располагает широким арсеналом возможных контрмер в ответ на решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от активов России."Наша страна обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции, на это все может распространяться российская ответная политика, ответные действия", — сказала она.Дипломат добавила, что "характер этих ответных действий, конечно, никто не будет вам раскрывать"."Арсенал политических и экономических контрмер широк", — уточнила Захарова.Обмен пленнымиНа сегодняшний день прошло более 40 обменов пленными между Москвой и Киевом, это сложный диалог, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Она напомнила, что на днях опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать Украине и на тех же условиях получить своих военнопленных."Это вызвало отрицательную реакцию, можно сказать, взрыв по поводу того, что я посмела опубликовать этот список. А мне кажется, что, наоборот, очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой… Мы с их стороны тоже ждем, чтобы нам представили фамилии, готовые к обмену", — подчеркнула омбудсмен.Новый уровень поддержкиНеобходимо вывести социальную поддержку участников спецоперации на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации, протезирования, заявила замминистра обороны Анна Цивилева в своем Telegram-канале.Она сообщила, что посетила Окружной военный клинический госпиталь № 301 в Хабаровске, встретилась с участниками спецоперации, которые проходят там лечение, вручила им государственные и ведомственные награды."Будем искать решения в единой связке министерства обороны Российской Федерации и государственного фонда "Защитники Отечества", чтобы вывести социальную поддержку ребят на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медицинской помощи, реабилитации, протезирования", — заявила Цивилева.Во Франции противЛидер партии "Национальное объединение", которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен и которой опросы предсказывают победу на внеочередных парламентских выборах во Франции, Жордан Барделла заявил, что он против отправки военных на Украину."Я в отличие от президента против отправки войск и французских солдат на Украину", — сказал Барделла на полях военной выставки Eurosatory в Париже. Его обращение к журналистам транслировал телеканал BFMTV.По его словам, большинство французов против такого решения, и сама Украина не требует отправки войск. По мнению политика, эта мера может повлечь за собой трагические последствия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953883227.html

https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html

https://ria.ru/20240619/vsu-1954034764.html

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, франция, ким чен ын, алексей дюмин, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, g7, f-16