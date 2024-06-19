https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html

В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины

В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины - РИА Новости, 19.06.2024

В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины

На следующей стадии конфликта Украине, возможно, придется признать поражение, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis /... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:03

2024-06-19T15:03

2024-06-19T16:17

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владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На следующей стадии конфликта Украине, возможно, придется признать поражение, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Следующим этапом, когда они вернутся (к переговорам. — Прим. Ред.), вероятно, будет вариант безоговорочной капитуляции Украины, да, это одна из вещей, которых я боялся в течение довольно долгого времени", — отметил он.По словам экс-агента, киевский режим отказался от выгодных условий в марте 2022 года. Теперь их положение будет только ухудшаться, пояснил Джонсон. Он не исключил, что на следующей стадии речь пойдет уже о потери контроля Украины над Одессой и Киевом."Они могли бы обсудить это, знаете, об этом можно было договариваться, это было на повестке дня, теперь это не будет обсуждаться, я гарантирую это", — резюмировал эксперт.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html

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в мире, украина, киев, одесса, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)