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В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 19.06.2024 (обновлено: 16:17 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины - РИА Новости, 19.06.2024
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины
На следующей стадии конфликта Украине, возможно, придется признать поражение, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis /... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:03
2024-06-19T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
одесса
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На следующей стадии конфликта Украине, возможно, придется признать поражение, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Следующим этапом, когда они вернутся (к переговорам. — Прим. Ред.), вероятно, будет вариант безоговорочной капитуляции Украины, да, это одна из вещей, которых я боялся в течение довольно долгого времени", — отметил он.По словам экс-агента, киевский режим отказался от выгодных условий в марте 2022 года. Теперь их положение будет только ухудшаться, пояснил Джонсон. Он не исключил, что на следующей стадии речь пойдет уже о потери контроля Украины над Одессой и Киевом."Они могли бы обсудить это, знаете, об этом можно было договариваться, это было на повестке дня, теперь это не будет обсуждаться, я гарантирую это", — резюмировал эксперт.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
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в мире, украина, киев, одесса, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Одесса, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины

Джонсон: следующим этапом конфликта станет безоговорочная капитуляция Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На следующей стадии конфликта Украине, возможно, придется признать поражение, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Следующим этапом, когда они вернутся (к переговорам. — Прим. Ред.), вероятно, будет вариант безоговорочной капитуляции Украины, да, это одна из вещей, которых я боялся в течение довольно долгого времени", — отметил он.
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По словам экс-агента, киевский режим отказался от выгодных условий в марте 2022 года. Теперь их положение будет только ухудшаться, пояснил Джонсон. Он не исключил, что на следующей стадии речь пойдет уже о потери контроля Украины над Одессой и Киевом.
"Они могли бы обсудить это, знаете, об этом можно было договариваться, это было на повестке дня, теперь это не будет обсуждаться, я гарантирую это", — резюмировал эксперт.
В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевОдессаВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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