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Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 19.06.2024 (обновлено: 13:38 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953956933.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад - РИА Новости, 19.06.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад
Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад, ВСУ потеряли до 110 военных, сообщило в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:36
2024-06-19T13:38
специальная военная операция на украине
россия
сша
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад, ВСУ потеряли до 110 военных, сообщило в среду в сводке министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области и Днепровское Херсонской области", - говорится в сообщении военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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россия, сша, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад

МО РФ: группировка "Днепр" за сутки нанесла поражение формированиям 2 бригад ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад, ВСУ потеряли до 110 военных, сообщило в среду в сводке министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области и Днепровское Херсонской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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