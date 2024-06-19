https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953956933.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад - РИА Новости, 19.06.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад

Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад, ВСУ потеряли до 110 военных, сообщило в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:36

2024-06-19T13:36

2024-06-19T13:38

специальная военная операция на украине

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запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад, ВСУ потеряли до 110 военных, сообщило в среду в сводке министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области и Днепровское Херсонской области", - говорится в сообщении военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, сша, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)