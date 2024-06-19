Группировка "Запад" уничтожила до 450 солдат ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 450 военных и танк в зоне действия группировки "Запад"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 450 военных, танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании.
Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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