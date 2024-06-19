https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953953199.html

Группировка "Запад" уничтожила до 450 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Запад" уничтожила до 450 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.06.2024

Группировка "Запад" уничтожила до 450 солдат ВСУ за сутки

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 450 военных, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:25

2024-06-19T13:25

2024-06-19T13:31

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 450 военных, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании.Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)