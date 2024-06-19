Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
МО РФ: группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне спецоперации
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Владимировка Донецкой Народной Республики и Марфополь Запорожской области", — говорится в сводке.
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Киев потерял на этом участке фронта до 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab и гаубицу FH-70.
Кроме того, ВС России уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ.
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Продвинулись за минувшие сутки и бойцы группировки войск "Запад", поразив цели противника возле Петропавловки, Синьковки в Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, военные отразили две украинские контратаки, потери ВСУ составили до 450 человек.
Улучшили положение по переднему краю и подразделения группировки войск "Север". Они ударили по живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы в Харьковской области. Киев потерял до 300 военных.
Помимо этого, в зоне проведения СВО улучшили тактическое положение бойцы группировок войск "Центр" и "Юг". Первая уничтожила за минувшие сутки до 355 украинских военнослужащих, вторая — до 560 бойцов ВСУ.