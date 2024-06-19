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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 19.06.2024
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13:19 19.06.2024 (обновлено: 14:12 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953949851.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 19.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:19
2024-06-19T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Владимировка Донецкой Народной Республики и Марфополь Запорожской области", — говорится в сводке.Киев потерял на этом участке фронта до 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab и гаубицу FH-70.Кроме того, ВС России уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ.Продвинулись за минувшие сутки и бойцы группировки войск "Запад", поразив цели противника возле Петропавловки, Синьковки в Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, военные отразили две украинские контратаки, потери ВСУ составили до 450 человек.Улучшили положение по переднему краю и подразделения группировки войск "Север". Они ударили по живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы в Харьковской области. Киев потерял до 300 военных.Помимо этого, в зоне проведения СВО улучшили тактическое положение бойцы группировок войск "Центр" и "Юг". Первая уничтожила за минувшие сутки до 355 украинских военнослужащих, вторая — до 560 бойцов ВСУ.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953559102.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, киев, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Киев, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

МО РФ: группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне проведения СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне спецоперации
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Владимировка Донецкой Народной Республики и Марфополь Запорожской области", — говорится в сводке.
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Киев потерял на этом участке фронта до 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab и гаубицу FH-70.
Кроме того, ВС России уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ.
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Улучшили положение по переднему краю и подразделения группировки войск "Север". Они ударили по живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы в Харьковской области. Киев потерял до 300 военных.
Помимо этого, в зоне проведения СВО улучшили тактическое положение бойцы группировок войск "Центр" и "Юг". Первая уничтожила за минувшие сутки до 355 украинских военнослужащих, вторая — до 560 бойцов ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьКиевЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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