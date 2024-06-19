https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953949851.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 19.06.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Российская группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:19

2024-06-19T13:19

2024-06-19T14:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Владимировка Донецкой Народной Республики и Марфополь Запорожской области", — говорится в сводке.Киев потерял на этом участке фронта до 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab и гаубицу FH-70.Кроме того, ВС России уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ.Продвинулись за минувшие сутки и бойцы группировки войск "Запад", поразив цели противника возле Петропавловки, Синьковки в Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, военные отразили две украинские контратаки, потери ВСУ составили до 450 человек.Улучшили положение по переднему краю и подразделения группировки войск "Север". Они ударили по живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы в Харьковской области. Киев потерял до 300 военных.Помимо этого, в зоне проведения СВО улучшили тактическое положение бойцы группировок войск "Центр" и "Юг". Первая уничтожила за минувшие сутки до 355 украинских военнослужащих, вторая — до 560 бойцов ВСУ.

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953559102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, киев, луганская народная республика, харьковская область