https://ria.ru/20240619/sotrudnichestvo-1953918739.html

Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР, заявил Путин

Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024

Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР, заявил Путин

Россия не исключает для себя развития ВТС с Корейской Народно-Демократической Республикой в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии. Об... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:13

2024-06-19T12:13

2024-06-19T13:47

россия

владимир путин

ким чен ын

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кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Россия не исключает для себя развития ВТС с Корейской Народно-Демократической Республикой в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном."Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

кндр (северная корея)

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Путин: РФ не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР Путин: РФ не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР 2024-06-19T12:13 true PT0M10S

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россия, владимир путин, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр