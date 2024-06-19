https://ria.ru/20240619/sotrudnichestvo-1953918739.html
Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР, заявил Путин
Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР, заявил Путин
Россия не исключает для себя развития ВТС с Корейской Народно-Демократической Республикой в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии. Об... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:13
2024-06-19T12:13
2024-06-19T13:47
россия
владимир путин
ким чен ын
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кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Россия не исключает для себя развития ВТС с Корейской Народно-Демократической Республикой в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном."Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом", - заявил Путин.
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Путин: РФ не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР
Путин: РФ не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР
2024-06-19T12:13
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР, заявил Путин
Путин: РФ не исключает военного сотрудничества с КНДР в соответствии с договором