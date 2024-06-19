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Билайн и Югра начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта
Билайн и Югра начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 19.06.2024
Билайн и Югра начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта
ПАО "ВымпелКом" совместно с администрацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут реализовывать Национальную стратегию развития искусственного... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:34
2024-06-19T11:34
2024-06-19T11:34
вымпелком
билайн
югра
руслан кухарук
россия
ханты-мансийск
технологии
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" совместно с администрацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут реализовывать Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года на территории региона, сообщает компания.Соответствующее соглашение подписали на XV Международном ИТ-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске президент ПАО "ВымпелКом" Александр Панков и врио губернатора ХМАО-Югры Руслан Кухарук.Фокусными направлениями работы региона и команды по искусственному интеллекту подразделения "Билайн Бизнес" станут обмен опытом и внедрение ИИ-технологий для решения задач мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и незаконных рубок в автономном округе.Также в Югре модели искусственного интеллекта начнут анализировать эффективность транспортных маршрутов, помогать в формировании их расписания и контролировать оплату проезда в общественном транспорте.Еще одно направление приложения усилий региона и "Билайн Бизнес" – подключение технологий ИИ и беспилотных транспортных систем к организации вывоза твердых коммунальных отходов.Рабочие встречи сторон по реализации конкретных шагов в этих направлениях уже стартовали в мае.Как отмечается в сообщении, ХМАО-Югра является одним из лидеров среди регионов России по внедрению искусственного интеллекта в сферы экономики и госуправления по версии "Индекса интеллектуальной зрелости", составленного Национальным центром развития ИИ при правительстве России."Искусственный интеллект уже стал незаменимым инструментом для решения сложных комплексных задач Югры и помощником в обеспечении устойчивого развития региона. Совместными усилиями мы постараемся сделать так, чтобы огромные возможности нейросетей эффективно применялись там, где они больше всего нужны. Очевидно, что предотвращение пожаров и оперативное обнаружение задымлений, как и незаконная вырубка лесных массивов – одна из важнейших проблем Сибири, в которой мы со своими технологиями уже можем быть полезными. Рад, что нам предстоит внедрять технологии на благо жителей региона в нескольких сферах: это и городское управление, и экология, и социальное обслуживание", - цитируются в сообщении слова Панкова.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLsWT3svQW
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вымпелком, билайн, югра, руслан кухарук, россия, ханты-мансийск, технологии, искусственный интеллект (ии), ии
ВымпелКом, Билайн, Югра, Руслан Кухарук, Россия, Ханты-Мансийск, Технологии, Искусственный интеллект (ИИ), ИИ
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" совместно с администрацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут реализовывать Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года на территории региона, сообщает компания.
Соответствующее соглашение подписали на XV Международном ИТ-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске президент ПАО "ВымпелКом" Александр Панков и врио губернатора ХМАО-Югры Руслан Кухарук.
Фокусными направлениями работы региона и команды по искусственному интеллекту подразделения "Билайн Бизнес" станут обмен опытом и внедрение ИИ-технологий для решения задач мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и незаконных рубок в автономном округе.
Также в Югре модели искусственного интеллекта начнут анализировать эффективность транспортных маршрутов, помогать в формировании их расписания и контролировать оплату проезда в общественном транспорте.
Еще одно направление приложения усилий региона и "Билайн Бизнес" – подключение технологий ИИ и беспилотных транспортных систем к организации вывоза твердых коммунальных отходов.
Рабочие встречи сторон по реализации конкретных шагов в этих направлениях уже стартовали в мае.
Как отмечается в сообщении, ХМАО-Югра является одним из лидеров среди регионов России по внедрению искусственного интеллекта в сферы экономики и госуправления по версии "Индекса интеллектуальной зрелости", составленного Национальным центром развития ИИ при правительстве России.
"Искусственный интеллект уже стал незаменимым инструментом для решения сложных комплексных задач Югры и помощником в обеспечении устойчивого развития региона. Совместными усилиями мы постараемся сделать так, чтобы огромные возможности нейросетей эффективно применялись там, где они больше всего нужны. Очевидно, что предотвращение пожаров и оперативное обнаружение задымлений, как и незаконная вырубка лесных массивов – одна из важнейших проблем Сибири, в которой мы со своими технологиями уже можем быть полезными. Рад, что нам предстоит внедрять технологии на благо жителей региона в нескольких сферах: это и городское управление, и экология, и социальное обслуживание", - цитируются в сообщении слова Панкова.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLsWT3svQW