https://ria.ru/20240619/soglashenie-1953961360.html

Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о проспектах ценных бумаг

Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о проспектах ценных бумаг - РИА Новости, 19.06.2024

Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о проспектах ценных бумаг

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие закона "О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:48

2024-06-19T13:48

2024-06-19T13:48

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие закона "О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг". Соглашение было подписано 22 декабря в Москве. Оно направлено на обеспечение признания проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной страны, с целью их размещения и обращения на территории другой. Регистрация проспектов таких ценных бумаг будет осуществляться уполномоченным органом государства пребывания эмитента и быть основанием для их допуска к размещению и обращению (в том числе публичному) на территории принимающего государства. Повторная регистрация такого проспекта ценных бумаг в принимающем государстве не требуется. "Это означает, что проспект ценных бумаг, который зарегистрирован в Центральном банке Республики Беларусь, может быть также принят в Российской Федерации для того, чтобы допускать эмитента к организованным торгам. То же самое с нашей стороны: если у нас будут эмитенты, которые хотят размещаться в Республике Беларусь, то проспект ценных бумаг, который зарегистрирован в нашем Центральном банке, будет также принят в Белоруссии", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Иван Чебесков."На наш взгляд, такая интеграция рынка ценных бумаг с нашими ближайшими партнерами в рамках ЕАЭС позволит интегрировать рынок, позволит достичь синергии рынка, увеличить его глубину и эффективность его работы", - добавил он. А отвечая на вопросы депутатов, замминистра сказал, что соглашение будет распространяться на новые выпуски ценных бумаг, то есть зарегистрированные после его вступления в силу. Комитет по финрынку, поддержав ратификацию соглашения, обратил внимание на наличие проблем у российских инвесторов, которые приобрели белорусские еврооблигации. "Есть проблемы у российских обладателей обязательств Республики Беларусь - по еврооблигациям, которые Беларусь выпустила, наши инвесторы тут приобрели. Я понимаю, что это связано с санкционными решениями, но тем не менее, вопрос есть. Выпустили облигации, наши инвесторы приобрели, соответственно, обязательства надо выполнять", - пояснил глава комитета Анатолий Аксаков. "Мы указали это в своем заключении. Поэтому, Иван Александрович, просьба тоже отрабатывать, чтобы наши инвесторы, приобретшие бумаги Беларуси, соответственно, не попадали в сложную ситуацию", - добавил, он, обращаясь к Чебескову.

https://ria.ru/20240112/nabiullina-1920993872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, москва, россия, анатолий аксаков, госдума рф, евразийский экономический союз