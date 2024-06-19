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Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о проспектах ценных бумаг - РИА Новости, 19.06.2024
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13:48 19.06.2024
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Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о проспектах ценных бумаг
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о проспектах ценных бумаг - РИА Новости, 19.06.2024
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о проспектах ценных бумаг
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие закона "О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:48
2024-06-19T13:48
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие закона "О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг". Соглашение было подписано 22 декабря в Москве. Оно направлено на обеспечение признания проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной страны, с целью их размещения и обращения на территории другой. Регистрация проспектов таких ценных бумаг будет осуществляться уполномоченным органом государства пребывания эмитента и быть основанием для их допуска к размещению и обращению (в том числе публичному) на территории принимающего государства. Повторная регистрация такого проспекта ценных бумаг в принимающем государстве не требуется. &quot;Это означает, что проспект ценных бумаг, который зарегистрирован в Центральном банке Республики Беларусь, может быть также принят в Российской Федерации для того, чтобы допускать эмитента к организованным торгам. То же самое с нашей стороны: если у нас будут эмитенты, которые хотят размещаться в Республике Беларусь, то проспект ценных бумаг, который зарегистрирован в нашем Центральном банке, будет также принят в Белоруссии&quot;, - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Иван Чебесков."На наш взгляд, такая интеграция рынка ценных бумаг с нашими ближайшими партнерами в рамках ЕАЭС позволит интегрировать рынок, позволит достичь синергии рынка, увеличить его глубину и эффективность его работы", - добавил он. А отвечая на вопросы депутатов, замминистра сказал, что соглашение будет распространяться на новые выпуски ценных бумаг, то есть зарегистрированные после его вступления в силу. Комитет по финрынку, поддержав ратификацию соглашения, обратил внимание на наличие проблем у российских инвесторов, которые приобрели белорусские еврооблигации. "Есть проблемы у российских обладателей обязательств Республики Беларусь - по еврооблигациям, которые Беларусь выпустила, наши инвесторы тут приобрели. Я понимаю, что это связано с санкционными решениями, но тем не менее, вопрос есть. Выпустили облигации, наши инвесторы приобрели, соответственно, обязательства надо выполнять", - пояснил глава комитета Анатолий Аксаков. "Мы указали это в своем заключении. Поэтому, Иван Александрович, просьба тоже отрабатывать, чтобы наши инвесторы, приобретшие бумаги Беларуси, соответственно, не попадали в сложную ситуацию", - добавил, он, обращаясь к Чебескову.
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белоруссия, москва, россия, анатолий аксаков, госдума рф, евразийский экономический союз
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Москва, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Евразийский экономический союз

Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о проспектах ценных бумаг

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие закона "О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг".
Соглашение было подписано 22 декабря в Москве. Оно направлено на обеспечение признания проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной страны, с целью их размещения и обращения на территории другой. Регистрация проспектов таких ценных бумаг будет осуществляться уполномоченным органом государства пребывания эмитента и быть основанием для их допуска к размещению и обращению (в том числе публичному) на территории принимающего государства. Повторная регистрация такого проспекта ценных бумаг в принимающем государстве не требуется.
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«

"Это означает, что проспект ценных бумаг, который зарегистрирован в Центральном банке Республики Беларусь, может быть также принят в Российской Федерации для того, чтобы допускать эмитента к организованным торгам. То же самое с нашей стороны: если у нас будут эмитенты, которые хотят размещаться в Республике Беларусь, то проспект ценных бумаг, который зарегистрирован в нашем Центральном банке, будет также принят в Белоруссии", - пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.

"На наш взгляд, такая интеграция рынка ценных бумаг с нашими ближайшими партнерами в рамках ЕАЭС позволит интегрировать рынок, позволит достичь синергии рынка, увеличить его глубину и эффективность его работы", - добавил он. А отвечая на вопросы депутатов, замминистра сказал, что соглашение будет распространяться на новые выпуски ценных бумаг, то есть зарегистрированные после его вступления в силу.
Комитет по финрынку, поддержав ратификацию соглашения, обратил внимание на наличие проблем у российских инвесторов, которые приобрели белорусские еврооблигации. "Есть проблемы у российских обладателей обязательств Республики Беларусь - по еврооблигациям, которые Беларусь выпустила, наши инвесторы тут приобрели. Я понимаю, что это связано с санкционными решениями, но тем не менее, вопрос есть. Выпустили облигации, наши инвесторы приобрели, соответственно, обязательства надо выполнять", - пояснил глава комитета Анатолий Аксаков.
"Мы указали это в своем заключении. Поэтому, Иван Александрович, просьба тоже отрабатывать, чтобы наши инвесторы, приобретшие бумаги Беларуси, соответственно, не попадали в сложную ситуацию", - добавил, он, обращаясь к Чебескову.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияМоскваРоссияАнатолий АксаковГосдума РФЕвразийский экономический союз
 
 
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