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Американцы выступают за прекращение помощи Украине, считает блогер из США - РИА Новости, 19.06.2024
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15:59 19.06.2024 (обновлено: 16:00 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/smi-1954018933.html
Американцы выступают за прекращение помощи Украине, считает блогер из США
Американцы выступают за прекращение помощи Украине, считает блогер из США - РИА Новости, 19.06.2024
Американцы выступают за прекращение помощи Украине, считает блогер из США
Большинство среднестатистических жителей США выступают за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, остановке украинского конфликта и сосредоточение... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:59
2024-06-19T16:00
в мире
америка
сша
украина
джексон хинкл
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Большинство среднестатистических жителей США выступают за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, остановке украинского конфликта и сосредоточение внимания правительства на проблемах Америки, заявил РИА Новости блогер из США Джексон Хинкл. Он пояснил, что большинство американцев расстроены ростом преступности, количеством бездомных и состоянием инфраструктуры в Штатах. "У нас проблемы с наркотиками по всей Америке, большинство американцев умирают от диабета и сердечных приступов, и это очень нездоровое население, нездоровая экономика, нездоровая инфраструктура. И они бы предпочли, чтобы доллары наших налогоплательщиков снова пошли на реальную поддержку Америки и решение наших проблем. ...Вместо того, чтобы финансировать еще одну войну, которая может очень быстро перерасти в третью мировую", - сказал Хинкл. Он отметил, что большинство американцев говорят о прекращении финансирования Украины и выступают за прекращение конфликта. "Поэтому большинство среднестатистических американцев сейчас говорят о прекращении финансирования Украины... Они выступают... за сосредоточение внимания правительства на проблемах Америки", - подчеркнул Хинкл.
https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html
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в мире, америка, сша, украина, джексон хинкл
В мире, Америка, США, Украина, Джексон Хинкл
Американцы выступают за прекращение помощи Украине, считает блогер из США

Блогер Хинкл: большинство американцев выступают за прекращение помощи Украине

© Фото : Опубликовано в соцсетях журналиста Джексон Хинкл позирует на фоне фонтанов в Петергофе во время поездки в Россию
Джексон Хинкл позирует на фоне фонтанов в Петергофе во время поездки в Россию - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Опубликовано в соцсетях журналиста
Джексон Хинкл позирует на фоне фонтанов в Петергофе во время поездки в Россию. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Большинство среднестатистических жителей США выступают за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, остановке украинского конфликта и сосредоточение внимания правительства на проблемах Америки, заявил РИА Новости блогер из США Джексон Хинкл.
Он пояснил, что большинство американцев расстроены ростом преступности, количеством бездомных и состоянием инфраструктуры в Штатах.
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"У нас проблемы с наркотиками по всей Америке, большинство американцев умирают от диабета и сердечных приступов, и это очень нездоровое население, нездоровая экономика, нездоровая инфраструктура. И они бы предпочли, чтобы доллары наших налогоплательщиков снова пошли на реальную поддержку Америки и решение наших проблем. ...Вместо того, чтобы финансировать еще одну войну, которая может очень быстро перерасти в третью мировую", - сказал Хинкл.
Он отметил, что большинство американцев говорят о прекращении финансирования Украины и выступают за прекращение конфликта.
"Поэтому большинство среднестатистических американцев сейчас говорят о прекращении финансирования Украины... Они выступают... за сосредоточение внимания правительства на проблемах Америки", - подчеркнул Хинкл.
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В миреАмерикаСШАУкраинаДжексон Хинкл
 
 
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