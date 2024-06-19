https://ria.ru/20240619/smi-1954018933.html

Американцы выступают за прекращение помощи Украине, считает блогер из США

Американцы выступают за прекращение помощи Украине, считает блогер из США - РИА Новости, 19.06.2024

Американцы выступают за прекращение помощи Украине, считает блогер из США

Большинство среднестатистических жителей США выступают за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, остановке украинского конфликта и сосредоточение... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:59

2024-06-19T15:59

2024-06-19T16:00

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америка

сша

украина

джексон хинкл

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Большинство среднестатистических жителей США выступают за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, остановке украинского конфликта и сосредоточение внимания правительства на проблемах Америки, заявил РИА Новости блогер из США Джексон Хинкл. Он пояснил, что большинство американцев расстроены ростом преступности, количеством бездомных и состоянием инфраструктуры в Штатах. "У нас проблемы с наркотиками по всей Америке, большинство американцев умирают от диабета и сердечных приступов, и это очень нездоровое население, нездоровая экономика, нездоровая инфраструктура. И они бы предпочли, чтобы доллары наших налогоплательщиков снова пошли на реальную поддержку Америки и решение наших проблем. ...Вместо того, чтобы финансировать еще одну войну, которая может очень быстро перерасти в третью мировую", - сказал Хинкл. Он отметил, что большинство американцев говорят о прекращении финансирования Украины и выступают за прекращение конфликта. "Поэтому большинство среднестатистических американцев сейчас говорят о прекращении финансирования Украины... Они выступают... за сосредоточение внимания правительства на проблемах Америки", - подчеркнул Хинкл.

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

https://ria.ru/20240512/ft-1945414013.html

америка

сша

украина

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в мире, америка, сша, украина, джексон хинкл