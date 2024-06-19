https://ria.ru/20240619/skhron-1954083887.html
Росгвардия нашла три схрона в Херсонской области
Росгвардия нашла три схрона в Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2024
Росгвардия нашла три схрона в Херсонской области
Сразу три тайника со взрывчаткой и боеприпасами обнаружены в одном из населенных пунктов Херсонской области, сообщил журналистам представитель Росгвардии. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:18
2024-06-19T19:18
2024-06-19T19:18
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГЕНИЧЕСК, 19 июн - РИА Новости. Сразу три тайника со взрывчаткой и боеприпасами обнаружены в одном из населенных пунктов Херсонской области, сообщил журналистам представитель Росгвардии. "В результате специального адресного мероприятия в одном из населенных пунктов Генического района Херсонской области сотрудники полиции при участии бойцов ОМОН Росгвардии обнаружили сразу три схрона с взрывчатыми веществами и боеприпасами. Правоохранители нашли две боевые гранаты с запалами, более 150 патронов калибра 5,45 мм, 4 электродетонатора, 10 тротиловых шашек, противопехотную мину направленного поражения МОН-50, а также взрыватель от РСЗО "Град", - сообщил представитель правоохранительного ведомства. Взрыватель от заряда РСЗО "Град" имел механические повреждения и был уничтожен путем подрыва. Остальные опасные предметы были изъяты и переданы сотрудникам полиции. Тайники находились в хозяйственных постройках частных домовладений.
https://ria.ru/20240528/skhron-1948808478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия нашла три схрона в Херсонской области
Росгвардия нашла три схрона с взрывчаткой и боеприпасами в Геническом районе