https://ria.ru/20240619/sikorskiy-1954038665.html

Глава МИД Польши подтвердил, что не претендует на должность еврокомиссара

Глава МИД Польши подтвердил, что не претендует на должность еврокомиссара - РИА Новости, 19.06.2024

Глава МИД Польши подтвердил, что не претендует на должность еврокомиссара

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что не намерен претендовать на должность еврокомиссара. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:06

2024-06-19T17:06

2024-06-19T17:06

в мире

польша

радослав сикорский

евросоюз

еврокомиссия

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ВАРШАВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что не намерен претендовать на должность еврокомиссара. Ранее европейское издание Politico сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность создания новой должности еврокомиссара по обороне для курирования промышленных аспектов оборонной политики ЕС. Как отмечалось, на новую должность могут претендовать Сикорский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не хочет отпускать Сикорского на работу в Европейскую комиссию. "Я не рассматриваю эту функцию (должность еврокомиссара - ред.)", - сказал Сикорский в эфире Польского телевидения. По его словам, значение Польши "возросло настолько", что польский министр иностранных дел и так "имеет большое влияние" в Европе. "Я считаю, что создаю больше добавленной стоимости для Польши, работая в стране", - добавил он.

https://ria.ru/20240618/vengriya-1953678405.html

польша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, радослав сикорский, евросоюз, еврокомиссия