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Глава МИД Польши подтвердил, что не претендует на должность еврокомиссара - РИА Новости, 19.06.2024
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17:06 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/sikorskiy-1954038665.html
Глава МИД Польши подтвердил, что не претендует на должность еврокомиссара
Глава МИД Польши подтвердил, что не претендует на должность еврокомиссара - РИА Новости, 19.06.2024
Глава МИД Польши подтвердил, что не претендует на должность еврокомиссара
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что не намерен претендовать на должность еврокомиссара. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:06
2024-06-19T17:06
в мире
польша
радослав сикорский
евросоюз
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ВАРШАВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что не намерен претендовать на должность еврокомиссара. Ранее европейское издание Politico сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность создания новой должности еврокомиссара по обороне для курирования промышленных аспектов оборонной политики ЕС. Как отмечалось, на новую должность могут претендовать Сикорский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не хочет отпускать Сикорского на работу в Европейскую комиссию. "Я не рассматриваю эту функцию (должность еврокомиссара - ред.)", - сказал Сикорский в эфире Польского телевидения. По его словам, значение Польши "возросло настолько", что польский министр иностранных дел и так "имеет большое влияние" в Европе. "Я считаю, что создаю больше добавленной стоимости для Польши, работая в стране", - добавил он.
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в мире, польша, радослав сикорский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Радослав Сикорский, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава МИД Польши подтвердил, что не претендует на должность еврокомиссара

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что не собирается быть еврокомиссаром

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что не намерен претендовать на должность еврокомиссара.
Ранее европейское издание Politico сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность создания новой должности еврокомиссара по обороне для курирования промышленных аспектов оборонной политики ЕС. Как отмечалось, на новую должность могут претендовать Сикорский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не хочет отпускать Сикорского на работу в Европейскую комиссию.
"Я не рассматриваю эту функцию (должность еврокомиссара - ред.)", - сказал Сикорский в эфире Польского телевидения.
По его словам, значение Польши "возросло настолько", что польский министр иностранных дел и так "имеет большое влияние" в Европе. "Я считаю, что создаю больше добавленной стоимости для Польши, работая в стране", - добавил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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В миреПольшаРадослав СикорскийЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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