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Хабаровская епархия рассказала о визите Ким Чен Ира в 2002 году - РИА Новости, 19.06.2024
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Религия
 
17:33 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/shutova-1954051331.html
Хабаровская епархия рассказала о визите Ким Чен Ира в 2002 году
Хабаровская епархия рассказала о визите Ким Чен Ира в 2002 году - РИА Новости, 19.06.2024
Хабаровская епархия рассказала о визите Ким Чен Ира в 2002 году
Северокорейский лидер Ким Чен Ир перед строительством православного храма в КНДР вдохновился красотой и стариной храма Святителя Иннокентия Иркутского в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:33
2024-06-19T17:33
религия
россия
хабаровск
пхеньян
ким чен ир
владимир путин
александр невский
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ХАБАРОВСК, 19 июн - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ир перед строительством православного храма в КНДР вдохновился красотой и стариной храма Святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске, где он побывал в 2002 году, рассказала РИА Новости представитель Хабаровской епархии Юлия Шутова. Российский президент Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян планирует посетить храм Живоначальной Троицы, который был воздвигнут по инициативе Ким Чен Ира. Корейский лидер принял решение о строительстве храма в 2002-м в ходе поездки на Дальний Восток, когда он осматривал хабаровский храм святителя Иннокентия Иркутского. Храм в Пхеньяне освятил в 2006 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (нынешний патриарх). "Почему Ким Чен Ир вдохновился. Во-первых, это храм старинный со своей богатой историей, трагической в том числе – переживал годы закрытия, забвения, но все равно возродился. Во-вторых, это и сама красота православных храмов, она тоже поражает. И росписи очень красивые в Иннокентьевском храме – на тот момент не было таких красиво расписанных храмов в нашем городе. Он понимал, что это одна из сильных сторон нашей России", - рассказала Шутова агентству. Она отметила, что Ким Чен Ир заинтересовался изображением на фресках. Также ему очень интересно было узнать, что образы – это изображение реальных людей, которые жили. "Среди них много и великих людей, которые сделали очень много для России. Александр Невский, Федор Ушаков, Дмитрий Донской, князь Владимир, княгиня Ольга. Это военачальники, которые продвигали Россию и защищали не только как церковные деятели, но и как политические деятели в том числе. Очень его интересовало, кто такие святые, кто может стать святым, почему это так? Например, у нас единственных храм, где фреска Страшного суда изображена. Что такое иконы, почему горят свечи – очень много и бытовых вопросов, и духовных в том числе", - сообщила собеседница. Она рассказала также, что из Северной Кореи присылали фотографии с моментами строительства храма. "Я просматривала, конечно, угадываются черты: то есть три кольца, колокольня тоже присутствует... В храме происходят богослужения, и наши представители МИДа на территории Северной Кореи венчаются в этом храме, посещают его", - уточнила Шутова. Представитель Хабаровской епархии сообщила, что в Хабаровске праздновали 20-летие этого события при храме Святителя Иннокентия Иркутского, на которое были приглашены представители консульства Северной Кореи, северокорейская диаспора. "И завтра в Хабаровской духовной семинарии будет проходить выставка, посвященная как раз 160-летию нахождения корейцев в России. В том числе, где также экспонируется вставка, где есть фотографии посещения Ким Чен Ира", - заключила Шутова. Она напомнила, что несколько лет назад в Хабаровской духовной семинарии проходили обучение северокорейские студенты для работы священнослужителями в православном храме КНДР.
https://ria.ru/20240619/khram-1953833409.html
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россия, хабаровск, пхеньян, ким чен ир, владимир путин, александр невский
Религия, Россия, Хабаровск, Пхеньян, Ким Чен Ир, Владимир Путин, Александр Невский
Хабаровская епархия рассказала о визите Ким Чен Ира в 2002 году

Шутова: Ким Чен Ир вдохновился храмом в Хабаровске во время визита в 2002

© Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКим Чен Ир
Ким Чен Ир
© Сергей Гунеев
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Ким Чен Ир. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 19 июн - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ир перед строительством православного храма в КНДР вдохновился красотой и стариной храма Святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске, где он побывал в 2002 году, рассказала РИА Новости представитель Хабаровской епархии Юлия Шутова.
Российский президент Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян планирует посетить храм Живоначальной Троицы, который был воздвигнут по инициативе Ким Чен Ира. Корейский лидер принял решение о строительстве храма в 2002-м в ходе поездки на Дальний Восток, когда он осматривал хабаровский храм святителя Иннокентия Иркутского. Храм в Пхеньяне освятил в 2006 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (нынешний патриарх).
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"Почему Ким Чен Ир вдохновился. Во-первых, это храм старинный со своей богатой историей, трагической в том числе – переживал годы закрытия, забвения, но все равно возродился. Во-вторых, это и сама красота православных храмов, она тоже поражает. И росписи очень красивые в Иннокентьевском храме – на тот момент не было таких красиво расписанных храмов в нашем городе. Он понимал, что это одна из сильных сторон нашей России", - рассказала Шутова агентству.
Она отметила, что Ким Чен Ир заинтересовался изображением на фресках. Также ему очень интересно было узнать, что образы – это изображение реальных людей, которые жили. "Среди них много и великих людей, которые сделали очень много для России. Александр Невский, Федор Ушаков, Дмитрий Донской, князь Владимир, княгиня Ольга. Это военачальники, которые продвигали Россию и защищали не только как церковные деятели, но и как политические деятели в том числе. Очень его интересовало, кто такие святые, кто может стать святым, почему это так? Например, у нас единственных храм, где фреска Страшного суда изображена. Что такое иконы, почему горят свечи – очень много и бытовых вопросов, и духовных в том числе", - сообщила собеседница.
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Она рассказала также, что из Северной Кореи присылали фотографии с моментами строительства храма. "Я просматривала, конечно, угадываются черты: то есть три кольца, колокольня тоже присутствует... В храме происходят богослужения, и наши представители МИДа на территории Северной Кореи венчаются в этом храме, посещают его", - уточнила Шутова.
Представитель Хабаровской епархии сообщила, что в Хабаровске праздновали 20-летие этого события при храме Святителя Иннокентия Иркутского, на которое были приглашены представители консульства Северной Кореи, северокорейская диаспора. "И завтра в Хабаровской духовной семинарии будет проходить выставка, посвященная как раз 160-летию нахождения корейцев в России. В том числе, где также экспонируется вставка, где есть фотографии посещения Ким Чен Ира", - заключила Шутова.
Она напомнила, что несколько лет назад в Хабаровской духовной семинарии проходили обучение северокорейские студенты для работы священнослужителями в православном храме КНДР.
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