https://ria.ru/20240619/shturmoviki-1953845678.html

Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ

Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024

Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T05:01

2024-06-19T05:01

2024-06-19T05:18

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безопасность

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в заявлении. Как отметили в министерстве, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Поразили цель. Передовой авиационных наводчик доложил, что поразили на оценку отлично. Выполнили противоракетный маневр, вернулись на аэродром посадки без потерь!" — приводит Минобороны слова летчика Су-25 Александра. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, отметили в министерстве. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф