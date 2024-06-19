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Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:01 19.06.2024 (обновлено: 05:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/shturmoviki-1953845678.html
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:01
2024-06-19T05:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
су-25
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в заявлении. Как отметили в министерстве, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Поразили цель. Передовой авиационных наводчик доложил, что поразили на оценку отлично. Выполнили противоракетный маневр, вернулись на аэродром посадки без потерь!" — приводит Минобороны слова летчика Су-25 Александра. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, отметили в министерстве. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ

Минобороны: штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в заявлении.
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Как отметили в министерстве, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Поразили цель. Передовой авиационных наводчик доложил, что поразили на оценку отлично. Выполнили противоракетный маневр, вернулись на аэродром посадки без потерь!" — приводит Минобороны слова летчика Су-25 Александра.
В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, отметили в министерстве.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСу-25Вооруженные силы РФ
 
 
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