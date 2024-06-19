Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 19.06.2024 (обновлено: 06:10 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/shkolnitsa-1953849123.html
В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело
В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело - РИА Новости, 19.06.2024
В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело
Двенадцатилетняя школьница пропала в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T06:09
2024-06-19T06:10
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Двенадцатилетняя школьница пропала в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "По предварительной информации, 18 июня 2024 года около 10 часов (06.00 мск) малолетняя ушла из дома, где проживает вместе с семьей, и не вернулась, до сих пор ее местонахождение не установлено", – говорится в сообщении. Следственными органами СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Топках девочки возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами разыскивают ребенка. Также проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств ее исчезновения. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. "Приметы: на вид 12 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-красные ниже плеч. Одета: широкие спортивные брюки светло-коричневого цвета, футболка белого цвета с принтом розового цвета. При себе имела тканевую сумку с мобильным телефоном", – говорится в сообщении. Всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения девочки просят сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740 или 02 (с мобильного – 102).
https://ria.ru/20240618/mchs-1953671634.html
https://ria.ru/20240618/zaderzhanie-1953552924.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело

В городе Топки в Кузбассе 12-летняя школьница пропала, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Двенадцатилетняя школьница пропала в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"По предварительной информации, 18 июня 2024 года около 10 часов (06.00 мск) малолетняя ушла из дома, где проживает вместе с семьей, и не вернулась, до сих пор ее местонахождение не установлено", – говорится в сообщении.
Девушка, которую сбило волной во время волнения на море в Сочи
В Сочи третий день ищут девушку, пропавшую у моря
Вчера, 14:27
Следственными органами СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Топках девочки возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами разыскивают ребенка. Также проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств ее исчезновения.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
"Приметы: на вид 12 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-красные ниже плеч. Одета: широкие спортивные брюки светло-коричневого цвета, футболка белого цвета с принтом розового цвета. При себе имела тканевую сумку с мобильным телефоном", – говорится в сообщении.
Всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения девочки просят сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740 или 02 (с мобильного – 102).
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Во Владивостоке задержали подозреваемых в изнасиловании девушки
Вчера, 02:20
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала