https://ria.ru/20240619/shkolnitsa-1953849123.html

В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело

В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело - РИА Новости, 19.06.2024

В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело

Двенадцатилетняя школьница пропала в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T06:09

2024-06-19T06:09

2024-06-19T06:10

происшествия

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Двенадцатилетняя школьница пропала в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "По предварительной информации, 18 июня 2024 года около 10 часов (06.00 мск) малолетняя ушла из дома, где проживает вместе с семьей, и не вернулась, до сих пор ее местонахождение не установлено", – говорится в сообщении. Следственными органами СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Топках девочки возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами разыскивают ребенка. Также проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств ее исчезновения. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. "Приметы: на вид 12 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-красные ниже плеч. Одета: широкие спортивные брюки светло-коричневого цвета, футболка белого цвета с принтом розового цвета. При себе имела тканевую сумку с мобильным телефоном", – говорится в сообщении. Всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения девочки просят сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740 или 02 (с мобильного – 102).

https://ria.ru/20240618/mchs-1953671634.html

https://ria.ru/20240618/zaderzhanie-1953552924.html

кемеровская область

россия

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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)