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В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело
В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело - РИА Новости, 19.06.2024
В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело
Двенадцатилетняя школьница пропала в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T06:09
2024-06-19T06:09
2024-06-19T06:10
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Двенадцатилетняя школьница пропала в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "По предварительной информации, 18 июня 2024 года около 10 часов (06.00 мск) малолетняя ушла из дома, где проживает вместе с семьей, и не вернулась, до сих пор ее местонахождение не установлено", – говорится в сообщении. Следственными органами СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Топках девочки возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами разыскивают ребенка. Также проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств ее исчезновения. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. "Приметы: на вид 12 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-красные ниже плеч. Одета: широкие спортивные брюки светло-коричневого цвета, футболка белого цвета с принтом розового цвета. При себе имела тканевую сумку с мобильным телефоном", – говорится в сообщении. Всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения девочки просят сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740 или 02 (с мобильного – 102).
https://ria.ru/20240618/mchs-1953671634.html
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе пропала школьница, возбуждено дело
В городе Топки в Кузбассе 12-летняя школьница пропала, возбуждено уголовное дело
КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Двенадцатилетняя школьница пропала в городе Топки Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"По предварительной информации, 18 июня 2024 года около 10 часов (06.00 мск) малолетняя ушла из дома, где проживает вместе с семьей, и не вернулась, до сих пор ее местонахождение не установлено", – говорится в сообщении.
Следственными органами СУСК России
по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Топках девочки возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В настоящее время следователи СК
с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС
и волонтерами разыскивают ребенка. Также проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств ее исчезновения.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
"Приметы: на вид 12 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-красные ниже плеч. Одета: широкие спортивные брюки светло-коричневого цвета, футболка белого цвета с принтом розового цвета. При себе имела тканевую сумку с мобильным телефоном", – говорится в сообщении.
Всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения девочки просят сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49, 8-939-821-1740 или 02 (с мобильного – 102).