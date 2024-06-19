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Школьник из Сочи с 300 баллами на ЕГЭ рассказал, куда хочет поступить - РИА Новости, 19.06.2024
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16:24 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/shkolnik-1954025422.html
Школьник из Сочи с 300 баллами на ЕГЭ рассказал, куда хочет поступить
Школьник из Сочи с 300 баллами на ЕГЭ рассказал, куда хочет поступить - РИА Новости, 19.06.2024
Школьник из Сочи с 300 баллами на ЕГЭ рассказал, куда хочет поступить
Выпускник сочинской гимназии №8 Роман Комиссаров, набравший 300 баллов на ЕГЭ, рассказал РИА Новости, что планирует поступить в Московский физико-технический... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:24
2024-06-19T16:24
общество
москва
россия
краснодарский край
вениамин кондратьев
московский физико-технический институт
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СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Выпускник сочинской гимназии №8 Роман Комиссаров, набравший 300 баллов на ЕГЭ, рассказал РИА Новости, что планирует поступить в Московский физико-технический институт (МФТИ) и работать в России. Во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о выпускнике сочинской гимназии, получившем максимальные баллы по математике, физике и информатике. Кондратьев выразил надежду, что Комиссаров продолжит обучение в регионе, однако школьник готовится поступить в университет Москвы. "Кем мечтаю стать - конкретно сказать не могу. Поступать планирую МФТИ (Московский физико-технический институт). Далее работать планирую в России. На время учебы и поиска работы буду жить в Москве, но окончательно переезжать туда не хочу. Все-таки хочу, чтобы получилось жить в Сочи", - сказал выпускник. Пока же, добавил он, мысли заняты поиском работы. "Я бы хотел найти дистанционную работу с возможностью работать из дома и переехать обратно в Сочи. Но, возможно, конечно, что мне понравится в Москве, и обратно переезжать я не захочу", - рассказал Роман. Как сообщила РИА Новости заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №8 Анна Магдесян, потенциал Комиссарова был замечен еще с начальных классов, когда он показывал отличные результаты в чтении, арифметике, в шахматной игре "рука родителей была видна". К тому же, обучение в гимназии является традицией для семьи Комиссаровых, здесь училась бабушка и родители Романа, продолжает обучение его младшая сестра, отметила она.
https://ria.ru/20240619/rezultaty-1736539876.html
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общество, москва, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, московский физико-технический институт
Общество, Москва, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Московский физико-технический институт
Школьник из Сочи с 300 баллами на ЕГЭ рассказал, куда хочет поступить

Школьник из Сочи с 300 баллами на ЕГЭ хочет поступить в МФТИ и работать в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
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СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Выпускник сочинской гимназии №8 Роман Комиссаров, набравший 300 баллов на ЕГЭ, рассказал РИА Новости, что планирует поступить в Московский физико-технический институт (МФТИ) и работать в России.
Во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о выпускнике сочинской гимназии, получившем максимальные баллы по математике, физике и информатике. Кондратьев выразил надежду, что Комиссаров продолжит обучение в регионе, однако школьник готовится поступить в университет Москвы.
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"Кем мечтаю стать - конкретно сказать не могу. Поступать планирую МФТИ (Московский физико-технический институт). Далее работать планирую в России. На время учебы и поиска работы буду жить в Москве, но окончательно переезжать туда не хочу. Все-таки хочу, чтобы получилось жить в Сочи", - сказал выпускник.
Пока же, добавил он, мысли заняты поиском работы. "Я бы хотел найти дистанционную работу с возможностью работать из дома и переехать обратно в Сочи. Но, возможно, конечно, что мне понравится в Москве, и обратно переезжать я не захочу", - рассказал Роман.
Как сообщила РИА Новости заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №8 Анна Магдесян, потенциал Комиссарова был замечен еще с начальных классов, когда он показывал отличные результаты в чтении, арифметике, в шахматной игре "рука родителей была видна". К тому же, обучение в гимназии является традицией для семьи Комиссаровых, здесь училась бабушка и родители Романа, продолжает обучение его младшая сестра, отметила она.
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ОбществоМоскваРоссияКраснодарский крайВениамин КондратьевМосковский физико-технический институт
 
 
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