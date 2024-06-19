https://ria.ru/20240619/shebekino-1953965685.html

Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом

Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом - РИА Новости, 19.06.2024

Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом

Обстрел приграничного населённого пункта Шебекино, в результате которого в одном из домов обрушился подъезд, является террористическим актом, заявила... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:57

2024-06-19T13:57

2024-06-19T13:57

специальная военная операция на украине

украина

россия

шебекино

мария захарова

вооруженные силы украины

происшествия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обстрел приграничного населённого пункта Шебекино, в результате которого в одном из домов обрушился подъезд, является террористическим актом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "При обрушении подъезда пятиэтажного дома погибли пять человек, шесть человек пострадали, и нет сомнения в том, что это была очередная террористическая атака с целью запугать местных жителей и посеять среди них панику", - сказала она в ходе брифинга. Приграничный населённый пункт Шебекино Белгородской области 14 июня подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В ходе него одна из ракет Точка - У попала в жилой дом и вызвала обрушение подъезда, в результате чего погибло 5 человек и 6 пострадали.

https://ria.ru/20240607/pushilin-1951562868.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, шебекино, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)