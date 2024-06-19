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Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом
Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом - РИА Новости, 19.06.2024
Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом
Обстрел приграничного населённого пункта Шебекино, в результате которого в одном из домов обрушился подъезд, является террористическим актом, заявила... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:57
2024-06-19T13:57
2024-06-19T13:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
шебекино
мария захарова
вооруженные силы украины
происшествия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обстрел приграничного населённого пункта Шебекино, в результате которого в одном из домов обрушился подъезд, является террористическим актом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "При обрушении подъезда пятиэтажного дома погибли пять человек, шесть человек пострадали, и нет сомнения в том, что это была очередная террористическая атака с целью запугать местных жителей и посеять среди них панику", - сказала она в ходе брифинга. Приграничный населённый пункт Шебекино Белгородской области 14 июня подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В ходе него одна из ракет Точка - У попала в жилой дом и вызвала обрушение подъезда, в результате чего погибло 5 человек и 6 пострадали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом
Захарова: ВСУ, обстреливая Шебекино 14 июня, пытались посеять панику и запугать