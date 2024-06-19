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Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/shebekino-1953965685.html
Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом
Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом - РИА Новости, 19.06.2024
Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом
Обстрел приграничного населённого пункта Шебекино, в результате которого в одном из домов обрушился подъезд, является террористическим актом, заявила... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:57
2024-06-19T13:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
шебекино
мария захарова
вооруженные силы украины
происшествия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обстрел приграничного населённого пункта Шебекино, в результате которого в одном из домов обрушился подъезд, является террористическим актом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "При обрушении подъезда пятиэтажного дома погибли пять человек, шесть человек пострадали, и нет сомнения в том, что это была очередная террористическая атака с целью запугать местных жителей и посеять среди них панику", - сказала она в ходе брифинга. Приграничный населённый пункт Шебекино Белгородской области 14 июня подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В ходе него одна из ракет Точка - У попала в жилой дом и вызвала обрушение подъезда, в результате чего погибло 5 человек и 6 пострадали.
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украина, россия, шебекино, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Шебекино, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала обстрел Шебекино Украиной 14 июня терактом

Захарова: ВСУ, обстреливая Шебекино 14 июня, пытались посеять панику и запугать

© МЧС РоссииРазбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
© МЧС России
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обстрел приграничного населённого пункта Шебекино, в результате которого в одном из домов обрушился подъезд, является террористическим актом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"При обрушении подъезда пятиэтажного дома погибли пять человек, шесть человек пострадали, и нет сомнения в том, что это была очередная террористическая атака с целью запугать местных жителей и посеять среди них панику", - сказала она в ходе брифинга.
Приграничный населённый пункт Шебекино Белгородской области 14 июня подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В ходе него одна из ракет Точка - У попала в жилой дом и вызвала обрушение подъезда, в результате чего погибло 5 человек и 6 пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияШебекиноМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныПроисшествияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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