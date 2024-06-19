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Силовики провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт - РИА Новости, 19.06.2024
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09:33 19.06.2024 (обновлено: 13:59 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/shakhty-1953871095.html
Силовики провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт
Силовики провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт - РИА Новости, 19.06.2024
Силовики провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт
Сотрудники ФСБ и МВД провели около 50 обысков по делу о хищении денег через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:33
2024-06-19T13:59
происшествия
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федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД провели около 50 обысков по делу о хищении денег через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ), пишет Коммерсант. "Все они касаются незаконных действий пока не установленных следствием должностных лиц ФГБУ ГУРШ и нескольких связанных с этим подведомственным предприятием Минэнерго коммерческих структур, выполнявших работы в качестве подрядчиков", — указывает издание.Отмечается, что оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах. Коммерсант пишет, что специалисты Минэнерго совместно с ФНС выяснили, что почти все контракты ГУРШ в течение девяти лет получали лишь четыре компании. Их общая сумма составила семь миллиардов рублей.По данным следствия, ведомство перечислило подрядчикам деньги, но не проконтролировало ход работ, говорится в материале.
https://ria.ru/20240326/gornyak-1935937764.html
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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Силовики провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт

"Ъ": силовики провели обыски по делу о крупных хищениях в сфере ликвидации шахт

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШахтеры
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД провели около 50 обысков по делу о хищении денег через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ), пишет Коммерсант.
"Все они касаются незаконных действий пока не установленных следствием должностных лиц ФГБУ ГУРШ и нескольких связанных с этим подведомственным предприятием Минэнерго коммерческих структур, выполнявших работы в качестве подрядчиков", — указывает издание.
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Отмечается, что оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах.
Коммерсант пишет, что специалисты Минэнерго совместно с ФНС выяснили, что почти все контракты ГУРШ в течение девяти лет получали лишь четыре компании. Их общая сумма составила семь миллиардов рублей.
По данным следствия, ведомство перечислило подрядчикам деньги, но не проконтролировало ход работ, говорится в материале.
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ПроисшествияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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