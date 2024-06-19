https://ria.ru/20240619/shakhty-1953871095.html

Силовики провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт

Силовики провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт - РИА Новости, 19.06.2024

Силовики провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт

Сотрудники ФСБ и МВД провели около 50 обысков по делу о хищении денег через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:33

2024-06-19T09:33

2024-06-19T13:59

происшествия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД провели около 50 обысков по делу о хищении денег через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ), пишет Коммерсант. "Все они касаются незаконных действий пока не установленных следствием должностных лиц ФГБУ ГУРШ и нескольких связанных с этим подведомственным предприятием Минэнерго коммерческих структур, выполнявших работы в качестве подрядчиков", — указывает издание.Отмечается, что оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах. Коммерсант пишет, что специалисты Минэнерго совместно с ФНС выяснили, что почти все контракты ГУРШ в течение девяти лет получали лишь четыре компании. Их общая сумма составила семь миллиардов рублей.По данным следствия, ведомство перечислило подрядчикам деньги, но не проконтролировало ход работ, говорится в материале.

https://ria.ru/20240326/gornyak-1935937764.html

https://ria.ru/20240401/shakhta-1937205307.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)