https://ria.ru/20240619/sevastopol-1953998150.html
В Севастополе вместо бесплатного участка можно будет получить компенсацию
В Севастополе вместо бесплатного участка можно будет получить компенсацию - РИА Новости, 19.06.2024
В Севастополе вместо бесплатного участка можно будет получить компенсацию
В Севастополе вместо бесплатного земельного участка в качестве альтернативы можно будет получить выплату в 1 миллион рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:02
2024-06-19T15:02
2024-06-19T15:04
общество
жилье
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. В Севастополе вместо бесплатного земельного участка в качестве альтернативы можно будет получить выплату в 1 миллион рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Все категории граждан, имеющие право на приобретение земельного участка в собственность, смогут получать или земельные участки, или выплату в 1 миллион рублей. Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии", - написал Развожаев.По его словам, теперь участники СВО, многодетные семьи, репрессированные граждане, чернобыльцы, те, кому по законам Севастополя 720-ЗС, 269-ЗС предоставляются бесплатно земельные участки, смогут получить взамен выплату. "В качестве альтернативы выделенному земельному участку можно выбрать компенсацию в 1 миллион рублей. Люди сами могут решить, необходим им непосредственно участок либо же они готовы получить взамен деньги", - пояснил губернатор. По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался на встречах с семьями военнослужащих и многодетными севастопольцами. "Многие говорили, что предпочтут денежную компенсацию. Более того, мы видим, как некоторые участки, которые были выданы, выставлены на продажу. Люди смогут начать обращаться за выплатой, как только закон вступит в силу", - отметил губернатор и добавил, что в резервном фонде правительства на выплату уже есть 100 миллионов рублей. "Будем продолжать работу над поиском дополнительного источника финансирования на эту меру поддержки. Еще раз подчеркну, что это альтернативная мера. Те люди, которые хотят дождаться земельного участка, остаются в очереди, и этот земельный участок получат. Те, кому деньги нужны по разным жизненным обстоятельствам, получат 1 миллион рублей", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230729/deputat-1887016756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, севастополь, михаил развожаев
Общество, Жилье, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе вместо бесплатного участка можно будет получить компенсацию
Развожаев: в Севастополе льготники вместо участка смогут получить миллион рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости.
В Севастополе вместо бесплатного земельного участка в качестве альтернативы можно будет получить выплату в 1 миллион рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
.
"Все категории граждан, имеющие право на приобретение земельного участка в собственность, смогут получать или земельные участки, или выплату в 1 миллион рублей. Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии", - написал Развожаев.
По его словам, теперь участники СВО, многодетные семьи, репрессированные граждане, чернобыльцы, те, кому по законам Севастополя 720-ЗС, 269-ЗС предоставляются бесплатно земельные участки, смогут получить взамен выплату.
«
"В качестве альтернативы выделенному земельному участку можно выбрать компенсацию в 1 миллион рублей. Люди сами могут решить, необходим им непосредственно участок либо же они готовы получить взамен деньги", - пояснил губернатор.
По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался на встречах с семьями военнослужащих и многодетными севастопольцами. "Многие говорили, что предпочтут денежную компенсацию. Более того, мы видим, как некоторые участки, которые были выданы, выставлены на продажу. Люди смогут начать обращаться за выплатой, как только закон вступит в силу", - отметил губернатор и добавил, что в резервном фонде правительства на выплату уже есть 100 миллионов рублей.
"Будем продолжать работу над поиском дополнительного источника финансирования на эту меру поддержки. Еще раз подчеркну, что это альтернативная мера. Те люди, которые хотят дождаться земельного участка, остаются в очереди, и этот земельный участок получат. Те, кому деньги нужны по разным жизненным обстоятельствам, получат 1 миллион рублей", - подчеркнул губернатор.