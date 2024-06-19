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Липецким сельхозкооперативам направят на развитие 65,6 млн рублей - РИА Новости, 19.06.2024
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Липецкая область
 
16:41 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/selkhozkooperativy-1954030100.html
Липецким сельхозкооперативам направят на развитие 65,6 млн рублей
Липецким сельхозкооперативам направят на развитие 65,6 млн рублей - РИА Новости, 19.06.2024
Липецким сельхозкооперативам направят на развитие 65,6 млн рублей
Общий размер субсидий, которые сельхозкооперативы Липецкой области получат в этом году на развитие, составит 65,6 миллиона рублей, господдержка оказывается... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:41
2024-06-19T16:41
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Общий размер субсидий, которые сельхозкооперативы Липецкой области получат в этом году на развитие, составит 65,6 миллиона рублей, господдержка оказывается рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что господдержку получат более 20 кооперативов. Все они прошли специальный отбор, который проводился по трем направлениям: на закупку сельскохозяйственной продукции, на приобретение имущества для кооперативов, сельскохозяйственной техники, оборудования и автотранспорта, а также мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива. Как сообщил Артамонов, некоторые кооператоры претендуют на господдержку по двум и даже по трем направлениям. В итоге на закупку сельхозпродукции будет перечислено 20,8 миллиона рублей, на приобретение имущества – 21 миллион рублей, на покупку техники и оборудования – 14,6 миллиона рублей. Оставшиеся от общего лимита 9,2 миллиона рублей будут распределены позднее. "Аграрный сектор в экономике Липецкой области сегодня стал самым инновационным, инвестиционно-привлекательным и высокотехнологичным благодаря весомой государственной поддержке. Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день", – отметил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецким сельхозкооперативам направят на развитие 65,6 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Общий размер субсидий, которые сельхозкооперативы Липецкой области получат в этом году на развитие, составит 65,6 миллиона рублей, господдержка оказывается рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что господдержку получат более 20 кооперативов. Все они прошли специальный отбор, который проводился по трем направлениям: на закупку сельскохозяйственной продукции, на приобретение имущества для кооперативов, сельскохозяйственной техники, оборудования и автотранспорта, а также мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива.
Как сообщил Артамонов, некоторые кооператоры претендуют на господдержку по двум и даже по трем направлениям. В итоге на закупку сельхозпродукции будет перечислено 20,8 миллиона рублей, на приобретение имущества – 21 миллион рублей, на покупку техники и оборудования – 14,6 миллиона рублей. Оставшиеся от общего лимита 9,2 миллиона рублей будут распределены позднее.
«
"Аграрный сектор в экономике Липецкой области сегодня стал самым инновационным, инвестиционно-привлекательным и высокотехнологичным благодаря весомой государственной поддержке. Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день", – отметил Артамонов.
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