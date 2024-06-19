https://ria.ru/20240619/sayt-1953879790.html

Роскомнадзор заблокировал сайты с текстом песни группы "Порнофильмы"

Роскомнадзор заблокировал сайты с текстом песни группы "Порнофильмы" - РИА Новости, 19.06.2024

Роскомнадзор заблокировал сайты с текстом песни группы "Порнофильмы"

Роскомнадзор заблокировал на территория России доступ к сайтам, где были опубликованы текст и аккорды песни "Роди мне 1 000 детей" группы "Порнофильмы", из-за... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:13

2024-06-19T10:13

2024-06-19T10:13

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал на территория России доступ к сайтам, где были опубликованы текст и аккорды песни "Роди мне 1 000 детей" группы "Порнофильмы", из-за призывов к экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Доступ к материалам ограничен в соответствии со ст. 15.3 закона N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Основанием для этого стало наличие призывов к экстремистской деятельности в тексте указанной композиции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240303/sayt-1930885134.html

россия

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2024

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество