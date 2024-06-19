https://ria.ru/20240619/samara-1953966107.html
В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми
В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми - РИА Новости, 19.06.2024
В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми
Прокуратура начала проверку информации о грубом обращении с детьми в детсаду в Самаре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:59
2024-06-19T13:59
2024-06-19T13:59
происшествия
самара
куйбышевский район
самарская область
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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о грубом обращении с детьми в детсаду в Самаре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В среду в социальных сетях появилась информация о грубом отношении к детям работников частного детского сада, расположенного в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары, сообщает прокуратура. На видеороликах, размещенных в соцсетях, видно, как женщина грубо укладывает детей в кровати. "Прокуратура Куйбышевского района города Самары организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20240610/prigovor-1952044513.html
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происшествия, самара, куйбышевский район, самарская область
Происшествия, Самара, Куйбышевский район, Самарская область
В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми
Прокуратура Самары проверит информацию о грубом обращении с детьми в детсаду