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В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми - РИА Новости, 19.06.2024
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13:59 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/samara-1953966107.html
В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми
В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми - РИА Новости, 19.06.2024
В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми
Прокуратура начала проверку информации о грубом обращении с детьми в детсаду в Самаре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:59
2024-06-19T13:59
происшествия
самара
куйбышевский район
самарская область
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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о грубом обращении с детьми в детсаду в Самаре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В среду в социальных сетях появилась информация о грубом отношении к детям работников частного детского сада, расположенного в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары, сообщает прокуратура. На видеороликах, размещенных в соцсетях, видно, как женщина грубо укладывает детей в кровати. "Прокуратура Куйбышевского района города Самары организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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куйбышевский район
самарская область
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происшествия, самара, куйбышевский район, самарская область
Происшествия, Самара, Куйбышевский район, Самарская область
В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми

Прокуратура Самары проверит информацию о грубом обращении с детьми в детсаду

© РИА Новости / Ростислав НетисовУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о грубом обращении с детьми в детсаду в Самаре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В среду в социальных сетях появилась информация о грубом отношении к детям работников частного детского сада, расположенного в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары, сообщает прокуратура. На видеороликах, размещенных в соцсетях, видно, как женщина грубо укладывает детей в кровати.
"Прокуратура Куйбышевского района города Самары организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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ПроисшествияСамараКуйбышевский районСамарская область
 
 
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