https://ria.ru/20240619/samara-1953966107.html

В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми

В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми - РИА Новости, 19.06.2024

В Самаре проверят информацию о грубом обращении с детьми

Прокуратура начала проверку информации о грубом обращении с детьми в детсаду в Самаре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:59

2024-06-19T13:59

2024-06-19T13:59

происшествия

самара

куйбышевский район

самарская область

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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о грубом обращении с детьми в детсаду в Самаре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В среду в социальных сетях появилась информация о грубом отношении к детям работников частного детского сада, расположенного в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары, сообщает прокуратура. На видеороликах, размещенных в соцсетях, видно, как женщина грубо укладывает детей в кровати. "Прокуратура Куйбышевского района города Самары организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20240610/prigovor-1952044513.html

самара

куйбышевский район

самарская область

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происшествия, самара, куйбышевский район, самарская область