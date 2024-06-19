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В Кронштадте открывается международный салон "Флот-2024" - РИА Новости, 19.06.2024
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00:15 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/salon-1953834623.html
В Кронштадте открывается международный салон "Флот-2024"
В Кронштадте открывается международный салон "Флот-2024" - РИА Новости, 19.06.2024
В Кронштадте открывается международный салон "Флот-2024"
Международный военно-морской салон "Флот-2024", в рамках которого будут продемонстрированы современные российские корабли, подлодки, а также средства борьбы с... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T00:15
2024-06-19T00:15
кронштадт
александр михеев
адмиралтейские верфи
концерн пво "алмаз-антей"
рособоронэкспорт
в мире
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КРОНШТАДТ, 19 июн – РИА Новости. Международный военно-морской салон "Флот-2024", в рамках которого будут продемонстрированы современные российские корабли, подлодки, а также средства борьбы с морскими дронами, открывается в Кронштадте. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона. Посетители "Флота-2024" смогут увидеть две большие подводные лодки проектов 636.3 и 677, построенные на предприятии "Адмиралтейские верфи", корвет проекта 20380, малые ракетные корабли проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", морской тральщик проекта 12700, малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322. Среди экспонатов МВМС - модернизированная турельная установка "Комар" 3М47-03Э разработки концерна "Алмаз-Антей", предназначенная для поражения как воздушных беспилотников, так и морских дронов. Это стало возможным благодаря тому, что установка 3М47-03Э, помимо ракет 9М342 типа "Игла-С", оснащена ракетами 9М120-1 типа "Атака". При этом 3М47-03Э дополнена системой гиростабилизации, что позволяет адаптировать применение ракет в морских условиях. Российские морские беспилотники Как заявил журналистам накануне гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, тренд на применение беспилотных технологий при планировании и проведении военных и антитеррористических операций сегодня затронул все среды, в том числе надводную и подводную. На "Флоте-2024" будет продемонстрирована линейка отечественных безэкипажных катеров, в том числе "Визир", "Оркан", "БЭК-1000" и автономный необитаемый аппарат "ММТ-300", впервые демонстрируемые иностранным заказчикам. Гидрографический безэкипажный катер "Визир-2М" с гиростабилизированной платформой высокой чувствительности демонстрируется впервые. Как пояснил РИА Новости управляющий директор холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ, производитель катера) Михаил Даниленко, наличие специальной платформы позволяет спокойно работать в условиях волнения, сильного ветра, удерживать заданные цели и быстро фокусироваться на них. Судно или катер с такой платформой может использоваться для несения гидрографического оборудования, участвовать в обследованиях труднодоступных объектов, позволит четко позиционировать высокоточное оборудование, размещенное на платформе, в том числе и спутниковые системы связи. Деловая и культурная программа Ожидается, что "Флот-2024" посетят делегации из 15 дружественных стран. Помимо деловой на "Флоте-2024" предусмотрена и культурно-развлекательная программа. Так, для гостей выставки будет работать Музей военно-морской славы и его главный экспонат – первая атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", состоятся гонки на шлюпках и детская парусная регата. В ходе МВМС также пройдет также несколько выступлений знаменитой пилотажной группы "Русские витязи".
https://ria.ru/20240619/zrpk-1953833583.html
https://ria.ru/20240617/flot-1953414405.html
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кронштадт, александр михеев, адмиралтейские верфи, концерн пво "алмаз-антей", рособоронэкспорт, в мире
Кронштадт, Александр Михеев, Адмиралтейские верфи, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Рособоронэкспорт, В мире
В Кронштадте открывается международный салон "Флот-2024"

В Кронштадте открывается международный военно-морской салон "Флот-2024"

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкКронштадт
Кронштадт - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Александр Поляков
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КРОНШТАДТ, 19 июн – РИА Новости. Международный военно-морской салон "Флот-2024", в рамках которого будут продемонстрированы современные российские корабли, подлодки, а также средства борьбы с морскими дронами, открывается в Кронштадте.
Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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Посетители "Флота-2024" смогут увидеть две большие подводные лодки проектов 636.3 и 677, построенные на предприятии "Адмиралтейские верфи", корвет проекта 20380, малые ракетные корабли проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", морской тральщик проекта 12700, малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322.
Среди экспонатов МВМС - модернизированная турельная установка "Комар" 3М47-03Э разработки концерна "Алмаз-Антей", предназначенная для поражения как воздушных беспилотников, так и морских дронов. Это стало возможным благодаря тому, что установка 3М47-03Э, помимо ракет 9М342 типа "Игла-С", оснащена ракетами 9М120-1 типа "Атака". При этом 3М47-03Э дополнена системой гиростабилизации, что позволяет адаптировать применение ракет в морских условиях.

Российские морские беспилотники

Как заявил журналистам накануне гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, тренд на применение беспилотных технологий при планировании и проведении военных и антитеррористических операций сегодня затронул все среды, в том числе надводную и подводную.
На "Флоте-2024" будет продемонстрирована линейка отечественных безэкипажных катеров, в том числе "Визир", "Оркан", "БЭК-1000" и автономный необитаемый аппарат "ММТ-300", впервые демонстрируемые иностранным заказчикам.
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Гидрографический безэкипажный катер "Визир-2М" с гиростабилизированной платформой высокой чувствительности демонстрируется впервые. Как пояснил РИА Новости управляющий директор холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ, производитель катера) Михаил Даниленко, наличие специальной платформы позволяет спокойно работать в условиях волнения, сильного ветра, удерживать заданные цели и быстро фокусироваться на них.
Судно или катер с такой платформой может использоваться для несения гидрографического оборудования, участвовать в обследованиях труднодоступных объектов, позволит четко позиционировать высокоточное оборудование, размещенное на платформе, в том числе и спутниковые системы связи.

Деловая и культурная программа

Ожидается, что "Флот-2024" посетят делегации из 15 дружественных стран.
Помимо деловой на "Флоте-2024" предусмотрена и культурно-развлекательная программа. Так, для гостей выставки будет работать Музей военно-морской славы и его главный экспонат – первая атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", состоятся гонки на шлюпках и детская парусная регата.
В ходе МВМС также пройдет также несколько выступлений знаменитой пилотажной группы "Русские витязи".
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