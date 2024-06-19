В Белом доме сделали заявление об ударах по России
Салливан допустил удары оружием США по ВС РФ, в том числе близ Сумской области
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вашингтон считает допустимым для ВСУ бить американским оружием по российским военным на границе с Украиной, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS.
"Это распространяется на все места, где российские силы пересекают границу с российской стороны на украинскую...", — сказал он.
"Это распространяется на все места, где российские силы пересекают границу с российской стороны на украинскую...", — сказал он.
На уточняющий вопрос журналиста, распространяется ли разрешение Вашингтона на регионы России, граничащие с Сумской областью, Салливан ответил, что "это применимо и там".
Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.