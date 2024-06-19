https://ria.ru/20240619/sallivan-1953947151.html

В Белом доме сделали заявление об ударах по России

В Белом доме сделали заявление об ударах по России - РИА Новости, 19.06.2024

В Белом доме сделали заявление об ударах по России

Вашингтон считает допустимым для ВСУ бить американским оружием по российским военным на границе с Украиной, заявил помощник президента США по национальной... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:08

2024-06-19T13:08

2024-06-19T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джейк салливан

россия

вашингтон (штат)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вашингтон считает допустимым для ВСУ бить американским оружием по российским военным на границе с Украиной, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS. "Это распространяется на все места, где российские силы пересекают границу с российской стороны на украинскую...", — сказал он. На уточняющий вопрос журналиста, распространяется ли разрешение Вашингтона на регионы России, граничащие с Сумской областью, Салливан ответил, что "это применимо и там".Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953883227.html

https://ria.ru/20240619/oruzhie-1953863370.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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в мире, украина, джейк салливан, россия, вашингтон (штат), вооруженные силы украины