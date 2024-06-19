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В Белом доме сделали заявление об ударах по России - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 19.06.2024 (обновлено: 15:27 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/sallivan-1953947151.html
В Белом доме сделали заявление об ударах по России
В Белом доме сделали заявление об ударах по России - РИА Новости, 19.06.2024
В Белом доме сделали заявление об ударах по России
Вашингтон считает допустимым для ВСУ бить американским оружием по российским военным на границе с Украиной, заявил помощник президента США по национальной... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:08
2024-06-19T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джейк салливан
россия
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вашингтон считает допустимым для ВСУ бить американским оружием по российским военным на границе с Украиной, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS. "Это распространяется на все места, где российские силы пересекают границу с российской стороны на украинскую...", — сказал он. На уточняющий вопрос журналиста, распространяется ли разрешение Вашингтона на регионы России, граничащие с Сумской областью, Салливан ответил, что "это применимо и там".Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953883227.html
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украина
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в мире, украина, джейк салливан, россия, вашингтон (штат), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джейк Салливан, Россия, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины
В Белом доме сделали заявление об ударах по России

Салливан допустил удары оружием США по ВС РФ, в том числе близ Сумской области

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вашингтон считает допустимым для ВСУ бить американским оружием по российским военным на границе с Украиной, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS.

"Это распространяется на все места, где российские силы пересекают границу с российской стороны на украинскую...", — сказал он.
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Вчера, 10:25
На уточняющий вопрос журналиста, распространяется ли разрешение Вашингтона на регионы России, граничащие с Сумской областью, Салливан ответил, что "это применимо и там".
Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжейк СалливанРоссияВашингтон (штат)Вооруженные силы Украины
 
 
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