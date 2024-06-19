https://ria.ru/20240619/ryabkov-1954010539.html

Рябков назвал вопрос следующего расширения БРИКС сугубо политическим

Рябков назвал вопрос следующего расширения БРИКС сугубо политическим - РИА Новости, 19.06.2024

Рябков назвал вопрос следующего расширения БРИКС сугубо политическим

Вопрос о следующем расширении БРИКС сугубо политический и Турция, изъявившая недавно желание вступить в организацию, это понимает, заявил замглавы российского... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:35

2024-06-19T15:35

2024-06-19T15:35

турция

анкара (провинция)

россия

сергей рябков

хакан фидан

брикс

в мире

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вопрос о следующем расширении БРИКС сугубо политический и Турция, изъявившая недавно желание вступить в организацию, это понимает, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о намерении страны стать членом БРИКС. Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде, отметив впоследствии, что Анкара увидела важность организации. "Вопрос о следующем расширении БРИКС, включая как состав приглашаемых в следующий транш-расширение, так и сроки такого решения – это вопрос сугубо политический. На этот вопрос будут отвечать лидеры, я думаю, в должное время. И на данном этапе мы не заглядываем так далеко", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос о желании Анкары вступить в БРИКС. Он добавил, что турецкие коллеги с пониманием относятся к этой логике, а также знают, что у российского председательства в нынешнем году два приоритета: успешное встраивание в организацию новичков и разработка категории государств-партнеров. "Максимально приближенный к полному членству статус нам видится как итог этой работы, но дискуссии продолжаются. Мы понимаем также, что партнерство с БРИКС– это не то же самое, что постоянное членство", - отметил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20240619/turtsiya-1953883949.html

https://ria.ru/20240617/malayziya-1953473646.html

турция

анкара (провинция)

россия

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турция, анкара (провинция), россия, сергей рябков, хакан фидан, брикс, в мире