https://ria.ru/20240619/rostekh-1953888814.html

В России создали новые сплавы для морских двигателей будущего

В России создали новые сплавы для морских двигателей будущего - РИА Новости, 19.06.2024

В России создали новые сплавы для морских двигателей будущего

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") разработали два новых коррозионно-стойких жаропрочных сплава для производства РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:44

2024-06-19T10:44

2024-06-19T16:52

технологии

кронштадт

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_0:344:3029:2048_1920x0_80_0_0_919236ad15773f72f1d3f7e378766bf7.jpg

КРОНШТАДТ, 19 июн — РИА Новости. Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") разработали два новых коррозионно-стойких жаропрочных сплава для производства лопаток морских газотурбинных двигателей, которые позволят создать более мощные и износостойкие силовые агрегаты для флота, сообщил журналистам представитель компании на международном морском салоне "Флот-2024". "В ходе физико-механических, химических и коррозионных исследований новые сплавы подтвердили заявленные характеристики. Они будут использованы для рабочих и сопловых лопаток турбин, работающих в сложных условиях, включая термическое воздействие и комплекс механических нагрузок. Новые материалы позволяют увеличить коэффициент полезного действия и мощность судового газотурбинного двигателя, что открывает путь к созданию перспективных морских силовых установок нового уровня", — сказал заместитель гендиректора ОДК по продажам и сервису Алексей Нестеренко. По данным разработчиков, материалы, созданные на рыбинском предприятии "ОДК-Сатурн", значительно превосходят лучшие отечественные образцы по коррозионной стойкости, выдерживают температуры до 1000 градусов Цельсия и обеспечивают устойчивость в условиях агрессивной морской среды. Предприятие разработало пакет нормативно-технической документации, отработало технологические процессы производства компонентов из новых материалов. В рамках единой экспозиции "Ростеха" на салоне "Флот-2024" ОДК демонстрирует образцы современной газотурбинной техники морского применения — двигатели М90ФР и М70ФРУ. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости — официальный информационный партнер салона.

https://ria.ru/20240412/roselektronika-1939496609.html

https://ria.ru/20240401/rostekh-1937075775.html

кронштадт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, кронштадт, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех