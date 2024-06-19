https://ria.ru/20240619/rospotrebnadzor-1953888639.html
Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 15
Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 15 - РИА Новости, 19.06.2024
Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 15
Еще один человек обратился в больницу в Казани после употребления салата с фасолью, таким образом общее число зарегистрированных случаев ботулизма в Татарстане... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:42
2024-06-19T10:42
2024-06-19T16:52
происшествия
здоровье - общество
казань
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Еще один человек обратился в больницу в Казани после употребления салата с фасолью, таким образом общее число зарегистрированных случаев ботулизма в Татарстане составило 15, сообщает управление Роспотребнадзора по республике. В понедельник, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших и госпитализированных возросло до 14 человек, восемь из них находятся тяжелом состоянии. "В инфекционную больницу 18 июня обратился еще один человек. Таким образом, на утро 19 июня всего зарегистрировано 15 случаев ботулизма после употребления салата с фасолью производства ООО "Локалкитчен" (Москва)", - говорится в сообщении. Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
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происшествия, здоровье - общество, казань, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Здоровье - Общество, Казань, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 15
Роспотребнадзор: в Казани еще один человек заболел ботулизмом