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Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос на 6,7 процента - РИА Новости, 19.06.2024
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19:43 19.06.2024 (обновлено: 19:44 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/rosaviatsiya-1954092390.html
Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос на 6,7 процента
Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос на 6,7 процента - РИА Новости, 19.06.2024
Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос на 6,7 процента
Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос на 6,7% в годовом выражении - до 78,8 миллиона человек, говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:43
2024-06-19T19:44
экономика
россия
москва
уральский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос на 6,7% в годовом выражении - до 78,8 миллиона человек, говорится в сообщении Росавиации. "Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос к аналогичному периоду 2023 года на 6,7%, до 78,8 миллиона человек. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 61,5 миллиона (+3,3%), на международных - 17,2 миллиона человек (+21,5%)", - говорится в пресс-релизе. При этом пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла (МАУ), по данным Росавиации, в январе-мае увеличился на 7,1%, до 27,7 миллиона человек. На международных направлениях обслужено 10,1 миллиона человек (+17,8%), на внутренних линиях объемы перевозок составили 17,6 миллиона пассажиров (+1,8%). Пассажиропоток на внутренних авиалиниях растет на фоне развития инфраструктуры аэропортов, пояснили в Росавиации. "Оперативные данные о динамике роста авиаперевозок через аэропорты РФ за 5 месяцев подтверждают недавнюю информацию авиакомпаний о продолжении наблюдаемого с октября 2023 года стабильного и, главное, интенсивного роста авиаперевозок российской гражданской авиации", - привело ведомство слова директора Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации подведомственного Росавиации ФГУП "ГосНИИ ГА" Александра Фридлянда. Отдельно он отметил динамику на международных авиалиниях в мае - темпы роста превышают 20%. "Значительный интерес представляют аналогичные данные, представленные отдельно по каждому федеральному округу. Наблюдается ускоренное развитие прямых авиаперевозок через региональные центры, минуя Москву, темпы роста перевозок через Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа уверенно обгоняют аналогичные темпы роста в Московском авиаузле", - добавил Фридлянд.
https://ria.ru/20240606/komplektuyuschie-1950981841.html
https://ria.ru/20240515/rosaviatsiya-1946118072.html
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экономика, россия, москва, уральский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Москва, Уральский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос на 6,7 процента

Росавиация: пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос на 6,7%

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос на 6,7% в годовом выражении - до 78,8 миллиона человек, говорится в сообщении Росавиации.
"Пассажиропоток российских аэропортов в январе-мае вырос к аналогичному периоду 2023 года на 6,7%, до 78,8 миллиона человек. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 61,5 миллиона (+3,3%), на международных - 17,2 миллиона человек (+21,5%)", - говорится в пресс-релизе.
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При этом пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла (МАУ), по данным Росавиации, в январе-мае увеличился на 7,1%, до 27,7 миллиона человек. На международных направлениях обслужено 10,1 миллиона человек (+17,8%), на внутренних линиях объемы перевозок составили 17,6 миллиона пассажиров (+1,8%).
Пассажиропоток на внутренних авиалиниях растет на фоне развития инфраструктуры аэропортов, пояснили в Росавиации.
"Оперативные данные о динамике роста авиаперевозок через аэропорты РФ за 5 месяцев подтверждают недавнюю информацию авиакомпаний о продолжении наблюдаемого с октября 2023 года стабильного и, главное, интенсивного роста авиаперевозок российской гражданской авиации", - привело ведомство слова директора Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации подведомственного Росавиации ФГУП "ГосНИИ ГА" Александра Фридлянда.
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Отдельно он отметил динамику на международных авиалиниях в мае - темпы роста превышают 20%.
"Значительный интерес представляют аналогичные данные, представленные отдельно по каждому федеральному округу. Наблюдается ускоренное развитие прямых авиаперевозок через региональные центры, минуя Москву, темпы роста перевозок через Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа уверенно обгоняют аналогичные темпы роста в Московском авиаузле", - добавил Фридлянд.
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ЭкономикаРоссияМоскваУральскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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