https://ria.ru/20240619/renovatsiya-1954033613.html

Соглашение о реновации Парка культуры подписано в Якутске на Днях ВЭБ.РФ

Соглашение о реновации Парка культуры подписано в Якутске на Днях ВЭБ.РФ - РИА Новости, 19.06.2024

Соглашение о реновации Парка культуры подписано в Якутске на Днях ВЭБ.РФ

Соглашение с потенциальным инвестором реновации Парка культуры и отдыха подписано в Якутске на Днях ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:53

2024-06-19T16:53

2024-06-19T16:53

республика саха (якутия)

якутск

россия

дальний восток

евгений григорьев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 19 июн — РИА Новости. Соглашение с потенциальным инвестором реновации Парка культуры и отдыха подписано в Якутске на Днях ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба городской администрации. "Одним из ключевых событий деловой программы Дня ВЭБ.РФ в Якутске стало подписание соглашения о реновации городского Парка культуры и отдыха. Документ своими подписями скрепили глава города Якутска Евгений Григорьев и председатель Совета директоров ООО "Инпарк" Михаил Жадейко", - информирует пресс-служба. Отмечается, что документ предусматривает расширение территории городского Парка культуры и отдыха на 17 гектаров, увеличение зеленых насаждений на семь гектаров, а также эксплуатацию излюбленного горожанами места в круглогодичном режиме. Сам проект реновации парка включен в мастер-план развития города Якутска до 2030 года. "Проект также предусматривает строительство на территории городского парка круглогодичного рекреационного комплекса, проще говоря аквапарка. Это станет возможным благодаря тому, что проект включен в мастер-план развития Якутска и тому, что ключевыми партнёрами в его реализации выступят ВЭБ. РФ и Корпорация развития Дальнего Востока. Благодаря участию ВЭБ.РФ мы сегодня имеем отдельный мастер-план по реновации территории городского парка, также коллегами проведено маркетинговое исследование, которое показало, что после преобразований востребованность парка среди населения возрастет еще больше, в том числе благодаря его круглогодичному использованию", - приводятся в сообщении слова Григорьева. По данным городских властей, ООО "Инпарк" входит в состав группы компаний "Самолет" - крупнейшего российского застройщика. "Мы нацелены на подписание концессионного соглашения до конца 2024 года, также планируем привлечь инструменты партнеров с Корпорацией развития Дальнего Востока. Саму реновацию городского парка мы планируем завершить к 2028 году", - сообщил глава Якутска.

https://ria.ru/20231212/yakutiya-1915218906.html

https://ria.ru/20231204/pobediteli-1913649093.html

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Алёна Пава

якутск, россия, дальний восток, евгений григорьев, республика саха (якутия)