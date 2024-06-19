https://ria.ru/20240619/remont-1953930457.html
В Москве рабочий упал в шахту лифта во время ремонтных работ
В Москве рабочий упал в шахту лифта во время ремонтных работ - РИА Новости, 19.06.2024
В Москве рабочий упал в шахту лифта во время ремонтных работ
Рабочий упал в шахту лифта во время проведения ремонтных работ в жилом доме в центре Москвы, пострадавшего осматривают врачи, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:23
2024-06-19T12:23
2024-06-19T13:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Рабочий упал в шахту лифта во время проведения ремонтных работ в жилом доме в центре Москвы, пострадавшего осматривают врачи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении работ с оборудованием произошло падение рабочего в шахту лифта по адресу: улица Земляной Вал, дом 27, строение 1", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, падение произошло с уровня третьего этажа. Пострадавшего осматривает бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20240330/ivanovo-1936850910.html
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происшествия, москва
В Москве рабочий упал в шахту лифта во время ремонтных работ
В центре Москвы рабочий упал в шахту лифта во время ремонта жилого дома