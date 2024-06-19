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Гладков рассказал о выделении 463 млн рублей на ремонт дорог Белгорода - РИА Новости, 19.06.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:28 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/remont-1953904822.html
Гладков рассказал о выделении 463 млн рублей на ремонт дорог Белгорода
Гладков рассказал о выделении 463 млн рублей на ремонт дорог Белгорода - РИА Новости, 19.06.2024
Гладков рассказал о выделении 463 млн рублей на ремонт дорог Белгорода
Власти Белгородской области приняли решение об увеличении суммы на ремонт одиннадцати улиц областного центра до 463 миллионов рублей после перераспределения... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:28
2024-06-19T11:28
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
автомобильные дороги
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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Власти Белгородской области приняли решение об увеличении суммы на ремонт одиннадцати улиц областного центра до 463 миллионов рублей после перераспределения средств регионального бюджета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. "Перераспределили и добавили средства областного бюджета к ремонту дорог в городе Белгороде. Всего на эти цели будет направлено свыше 460 миллионов рублей. Одиннадцать улиц будет отремонтировано, в том числе улицы Белгородской Сирени и Белгородского полка", - отметил губернатор в своем утреннем обращении. Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, государственной программой региона на ремонт улично-дорожной сети в городе Белгороде было предусмотрено из средств областного бюджета 336 миллионов рублей. После перераспределения бюджета и добавления средств общая сумма на ремонт составит 463 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240617/gladkov-1953427844.html
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белгород, вячеслав гладков, автомобильные дороги
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Автомобильные дороги

Гладков рассказал о выделении 463 млн рублей на ремонт дорог Белгорода

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Деньги
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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Власти Белгородской области приняли решение об увеличении суммы на ремонт одиннадцати улиц областного центра до 463 миллионов рублей после перераспределения средств регионального бюджета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
"Перераспределили и добавили средства областного бюджета к ремонту дорог в городе Белгороде. Всего на эти цели будет направлено свыше 460 миллионов рублей. Одиннадцать улиц будет отремонтировано, в том числе улицы Белгородской Сирени и Белгородского полка", - отметил губернатор в своем утреннем обращении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Гладков: Белгородская область — лучшая по реализации молодежной политики
17 июня, 15:04
Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, государственной программой региона на ремонт улично-дорожной сети в городе Белгороде было предусмотрено из средств областного бюджета 336 миллионов рублей. После перераспределения бюджета и добавления средств общая сумма на ремонт составит 463 миллиона рублей.
 
Белгородская областьБелгородВячеслав ГладковАвтомобильные дороги
 
 
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