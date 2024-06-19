https://ria.ru/20240619/remont-1953904822.html

Гладков рассказал о выделении 463 млн рублей на ремонт дорог Белгорода

Гладков рассказал о выделении 463 млн рублей на ремонт дорог Белгорода - РИА Новости, 19.06.2024

Гладков рассказал о выделении 463 млн рублей на ремонт дорог Белгорода

Власти Белгородской области приняли решение об увеличении суммы на ремонт одиннадцати улиц областного центра до 463 миллионов рублей после перераспределения... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:28

2024-06-19T11:28

2024-06-19T11:28

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

автомобильные дороги

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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Власти Белгородской области приняли решение об увеличении суммы на ремонт одиннадцати улиц областного центра до 463 миллионов рублей после перераспределения средств регионального бюджета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. "Перераспределили и добавили средства областного бюджета к ремонту дорог в городе Белгороде. Всего на эти цели будет направлено свыше 460 миллионов рублей. Одиннадцать улиц будет отремонтировано, в том числе улицы Белгородской Сирени и Белгородского полка", - отметил губернатор в своем утреннем обращении. Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, государственной программой региона на ремонт улично-дорожной сети в городе Белгороде было предусмотрено из средств областного бюджета 336 миллионов рублей. После перераспределения бюджета и добавления средств общая сумма на ремонт составит 463 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240617/gladkov-1953427844.html

белгород

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Артем Смирнов

белгород, вячеслав гладков, автомобильные дороги