https://ria.ru/20240619/razrabotki-1953972871.html

Разработки подмосковных компаний для помощи бойцам СВО представили на ВДНХ

Разработки подмосковных компаний для помощи бойцам СВО представили на ВДНХ - РИА Новости, 19.06.2024

Разработки подмосковных компаний для помощи бойцам СВО представили на ВДНХ

Подмосковные компании представили свои разработки для помощи бойцам СВО на выставке в Москве в честь двухлетия фонда "Народный фронт. Все для Победы!", сообщает РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:21

2024-06-19T14:21

2024-06-19T14:21

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подмосковные компании представили свои разработки для помощи бойцам СВО на выставке в Москве в честь двухлетия фонда "Народный фронт. Все для Победы!", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Выставка прошла 18 июня на столичной ВДНХ. На стенде Подмосковья свои лучшие разработки презентовали предприниматели и активисты области. Компания "ИнфраСтоп" из Одинцовского округа представила инновационное тактическое обмундирование – плащ для термальной маскировки. Он выполнен из специальных материалов, которые поглощают и рассеивают тепловое излучение. Поэтому бойцы могут оставаться незаметными не только днем, но и ночью – тепловизионные системы не смогут их обнаружить. Свои разработки представила и подмосковная компания "Тимуровец", выпускающая FPV-дроны. Гостям выставки продемонстрировали модели "Тимуровец 10" и "Тимуровец 7", которые уже применяются на фронте – Донецком, Луганском направлениях. Кроме того, выставку посетила волонтерская группа "Врачи, вы не одни" из Балашихи, которая образовалась во время пандемии. В 2022 году активисты снова объединились, чтобы помогать уже фронтовым медикам: начали собирать аптечки, рюкзаки санитаров, фельдшеров. На данный момент больше 110 тысяч аптечек и свыше 8 тысяч рюкзаков отправлено в зону СВО.

https://ria.ru/20240508/trofei-1944672332.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), москва, балашиха, сво