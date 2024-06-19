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Разработки подмосковных компаний для помощи бойцам СВО представили на ВДНХ
Разработки подмосковных компаний для помощи бойцам СВО представили на ВДНХ - РИА Новости, 19.06.2024
Разработки подмосковных компаний для помощи бойцам СВО представили на ВДНХ
Подмосковные компании представили свои разработки для помощи бойцам СВО на выставке в Москве в честь двухлетия фонда "Народный фронт. Все для Победы!", сообщает РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:21
2024-06-19T14:21
2024-06-19T14:21
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подмосковные компании представили свои разработки для помощи бойцам СВО на выставке в Москве в честь двухлетия фонда "Народный фронт. Все для Победы!", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Выставка прошла 18 июня на столичной ВДНХ. На стенде Подмосковья свои лучшие разработки презентовали предприниматели и активисты области. Компания "ИнфраСтоп" из Одинцовского округа представила инновационное тактическое обмундирование – плащ для термальной маскировки. Он выполнен из специальных материалов, которые поглощают и рассеивают тепловое излучение. Поэтому бойцы могут оставаться незаметными не только днем, но и ночью – тепловизионные системы не смогут их обнаружить. Свои разработки представила и подмосковная компания "Тимуровец", выпускающая FPV-дроны. Гостям выставки продемонстрировали модели "Тимуровец 10" и "Тимуровец 7", которые уже применяются на фронте – Донецком, Луганском направлениях. Кроме того, выставку посетила волонтерская группа "Врачи, вы не одни" из Балашихи, которая образовалась во время пандемии. В 2022 году активисты снова объединились, чтобы помогать уже фронтовым медикам: начали собирать аптечки, рюкзаки санитаров, фельдшеров. На данный момент больше 110 тысяч аптечек и свыше 8 тысяч рюкзаков отправлено в зону СВО.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), москва, балашиха, сво
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Балашиха, СВО
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подмосковные компании представили свои разработки для помощи бойцам СВО на выставке в Москве в честь двухлетия фонда "Народный фронт. Все для Победы!", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Выставка прошла 18 июня на столичной ВДНХ. На стенде Подмосковья свои лучшие разработки презентовали предприниматели и активисты области.
Компания "ИнфраСтоп" из Одинцовского округа представила инновационное тактическое обмундирование – плащ для термальной маскировки. Он выполнен из специальных материалов, которые поглощают и рассеивают тепловое излучение. Поэтому бойцы могут оставаться незаметными не только днем, но и ночью – тепловизионные системы не смогут их обнаружить.
Свои разработки представила и подмосковная компания "Тимуровец", выпускающая FPV-дроны. Гостям выставки продемонстрировали модели "Тимуровец 10" и "Тимуровец 7", которые уже применяются на фронте – Донецком, Луганском направлениях.
Кроме того, выставку посетила волонтерская группа "Врачи, вы не одни" из Балашихи
, которая образовалась во время пандемии. В 2022 году активисты снова объединились, чтобы помогать уже фронтовым медикам: начали собирать аптечки, рюкзаки санитаров, фельдшеров. На данный момент больше 110 тысяч аптечек и свыше 8 тысяч рюкзаков отправлено в зону СВО.