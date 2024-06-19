В ходе расследования массового отравления изъяли более 60 тонн продукции
Роспотребнадзор изъял более 60 тонн продукции, расследуя массовое отравление
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В ходе эпидрасследования, которое поводи Роспотребнадзор из-за регистрации в Москве случаев ботулизма, аннулированы 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию, изъято более 60 тонн продукции, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с регистрацией в Москве случаев ботулизма проводятся противоэпидемиологические мероприятия. В ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 60 тонн", - говорится в сообщении.
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Ранее СК сообщил, что задержаны три человека: генеральный директор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин и поваром компании-производителя фасоли ООО "Савон-К" Карим Норматов.
По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".