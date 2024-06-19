https://ria.ru/20240619/rasselenie-1954103938.html

Сургутский район направит 1,9 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Сургутский район направит 1,9 млрд рублей на расселение аварийного жилья - РИА Новости, 19.06.2024

Сургутский район направит 1,9 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят порядка 1,9 миллиарда рублей на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил глава... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T21:00

2024-06-19T21:00

2024-06-19T21:01

ханты-мансийский автономный округ

жилье

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

белый яр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39720/27/397202772_0:100:3001:1788_1920x0_80_0_0_36c0a50c3f1e69fa48f29c04a062babc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят порядка 1,9 миллиарда рублей на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сегодня вручил ключи от новых квартир семьям из Белого Яра. Три семьи в ближайшее время переедут в новую девятиэтажку и отпразднуют новоселье. Дом был сдан осенью прошлого года. В нем 233 квартиры, из них 177 помещений администрация Сургутского района выкупила под переселение из фенольного и аварийного жилья. В 2024 году на эти цели в Сургутском районе запланировано почти 1,9 миллиарда рублей консолидированного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что 1,3 миллиарда рублей будут направлены на покупку 255 квартир и выплату выкупной стоимости для 300 семей, проживающих в аварийном фонде. Еще 577 миллионов пойдут на жилье для 84 семей-переселенцев из фенольного жилфонда. По словам Трубецкого, в прошлом году муниципалитет потратил 1,48 миллиарда рублей на расселение из аварийного фонда, в общей сложности было приобретено 336 квартир. Кроме того, на 150 миллионов рублей власти выкупили 27 квартир для переселения из аварийных домой участников спецоперации и членов их семей. Помимо этого, еще более 644 миллионов рублей было затрачено на улучшение жилищных условий 108 семей, проживавших в фенольном фонде.

https://ria.ru/20231226/yugra-1918164043.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

белый яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, белый яр