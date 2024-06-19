https://ria.ru/20240619/rasselenie-1954103938.html
Сургутский район направит 1,9 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Сургутский район направит 1,9 млрд рублей на расселение аварийного жилья - РИА Новости, 19.06.2024
Сургутский район направит 1,9 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят порядка 1,9 миллиарда рублей на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил глава... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:00
2024-06-19T21:00
2024-06-19T21:01
ханты-мансийский автономный округ
жилье
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
белый яр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят порядка 1,9 миллиарда рублей на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сегодня вручил ключи от новых квартир семьям из Белого Яра. Три семьи в ближайшее время переедут в новую девятиэтажку и отпразднуют новоселье. Дом был сдан осенью прошлого года. В нем 233 квартиры, из них 177 помещений администрация Сургутского района выкупила под переселение из фенольного и аварийного жилья. В 2024 году на эти цели в Сургутском районе запланировано почти 1,9 миллиарда рублей консолидированного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что 1,3 миллиарда рублей будут направлены на покупку 255 квартир и выплату выкупной стоимости для 300 семей, проживающих в аварийном фонде. Еще 577 миллионов пойдут на жилье для 84 семей-переселенцев из фенольного жилфонда. По словам Трубецкого, в прошлом году муниципалитет потратил 1,48 миллиарда рублей на расселение из аварийного фонда, в общей сложности было приобретено 336 квартир. Кроме того, на 150 миллионов рублей власти выкупили 27 квартир для переселения из аварийных домой участников спецоперации и членов их семей. Помимо этого, еще более 644 миллионов рублей было затрачено на улучшение жилищных условий 108 семей, проживавших в фенольном фонде.
https://ria.ru/20231226/yugra-1918164043.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
белый яр
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, белый яр
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Жилье, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Белый Яр
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят порядка 1,9 миллиарда рублей на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Сегодня вручил ключи от новых квартир семьям из Белого Яра
. Три семьи в ближайшее время переедут в новую девятиэтажку и отпразднуют новоселье. Дом был сдан осенью прошлого года. В нем 233 квартиры, из них 177 помещений администрация Сургутского района выкупила под переселение из фенольного и аварийного жилья. В 2024 году на эти цели в Сургутском районе запланировано почти 1,9 миллиарда рублей консолидированного бюджета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что 1,3 миллиарда рублей будут направлены на покупку 255 квартир и выплату выкупной стоимости для 300 семей, проживающих в аварийном фонде. Еще 577 миллионов пойдут на жилье для 84 семей-переселенцев из фенольного жилфонда.
По словам Трубецкого, в прошлом году муниципалитет потратил 1,48 миллиарда рублей на расселение из аварийного фонда, в общей сложности было приобретено 336 квартир. Кроме того, на 150 миллионов рублей власти выкупили 27 квартир для переселения из аварийных домой участников спецоперации и членов их семей. Помимо этого, еще более 644 миллионов рублей было затрачено на улучшение жилищных условий 108 семей, проживавших в фенольном фонде.