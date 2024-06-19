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Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 19.06.2024 (обновлено: 14:59 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/raketa-1953992758.html
Над Курской областью сбили ракету
Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 19.06.2024
Над Курской областью сбили ракету
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что украинская ракета сбита над Медвенским районом региона. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:53
2024-06-19T14:59
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что украинская ракета сбита над Медвенским районом региона."В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам – бойцам ПВО!" - написал он.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
курская область
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Над Курской областью сбили ракету

Врио губернатора Смирнов: над Медвенским районом Курской области сбили ракету

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что украинская ракета сбита над Медвенским районом региона.
"В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам – бойцам ПВО!" - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Запад отверг предложения Путина
9 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Безопасность
 
 
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