https://ria.ru/20240619/raketa-1953992758.html
Над Курской областью сбили ракету
Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 19.06.2024
Над Курской областью сбили ракету
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что украинская ракета сбита над Медвенским районом региона. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:53
2024-06-19T14:53
2024-06-19T14:59
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что украинская ракета сбита над Медвенским районом региона."В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам – бойцам ПВО!" - написал он.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Над Курской областью сбили ракету
Врио губернатора Смирнов: над Медвенским районом Курской области сбили ракету