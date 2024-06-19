https://ria.ru/20240619/raketa-1953992758.html

Над Курской областью сбили ракету

Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 19.06.2024

Над Курской областью сбили ракету

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что украинская ракета сбита над Медвенским районом региона. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:53

2024-06-19T14:53

2024-06-19T14:59

курская область

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что украинская ракета сбита над Медвенским районом региона."В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам – бойцам ПВО!" - написал он.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность