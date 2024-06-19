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В Кронштадте покажут новую мини-ракету для "Панциря" - РИА Новости, 19.06.2024
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Новое оружие России
 
00:18 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/raketa-1953835023.html
В Кронштадте покажут новую мини-ракету для "Панциря"
В Кронштадте покажут новую мини-ракету для "Панциря" - РИА Новости, 19.06.2024
В Кронштадте покажут новую мини-ракету для "Панциря"
Новую мини-ракету для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" покажут на международном военно-морском салоне "Флот-2024", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T00:18
2024-06-19T00:18
новое оружие россии
безопасность
кронштадт
ростех
высокоточные комплексы
нато
технологии
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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Новую мини-ракету для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" покажут на международном военно-морском салоне "Флот-2024", сообщили в пресс-службе "Ростеха". Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона. "Ростех представит широкую линейку оборонной продукции на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. Одна из новинок – мини-ракета для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" разработки холдинга "Высокоточные комплексы". Изделие предназначено для борьбы с дронами и другими малыми воздушными целями", - говорится в сообщении. Еще одно решение для ПВО, которое покажут на выставке – система контроля воздушного пространства. Комплекс способен обнаруживать и сопровождать БПЛА на расстоянии до 30 километров. Кроме того, гости выставки смогут узнать о самолетах морской авиации, в том числе истребителях Су-30СМ, которые часто сопровождают самолеты НАТО в небе Балтики. Также посетители стенда увидят специализированное стрелковое вооружение и бронетехнику, в том числе пистолет-пулемет ПП-2000, двухсредный специальный автомат АДС для боевых пловцов, бронетранспортер БТ-3Ф и другие разработки.
https://ria.ru/20240619/zrpk-1953833583.html
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безопасность, кронштадт, ростех, высокоточные комплексы, нато, технологии
Новое оружие России, Безопасность, Кронштадт, Ростех, Высокоточные комплексы, НАТО, Технологии
В Кронштадте покажут новую мини-ракету для "Панциря"

"Ростех": на салоне в Кронштадте покажут антидроновую мини-ракету для "Панциря"

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Новую мини-ракету для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" покажут на международном военно-морском салоне "Флот-2024", сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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"Ростех представит широкую линейку оборонной продукции на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. Одна из новинок – мини-ракета для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" разработки холдинга "Высокоточные комплексы". Изделие предназначено для борьбы с дронами и другими малыми воздушными целями", - говорится в сообщении.
Еще одно решение для ПВО, которое покажут на выставке – система контроля воздушного пространства. Комплекс способен обнаруживать и сопровождать БПЛА на расстоянии до 30 километров.
Кроме того, гости выставки смогут узнать о самолетах морской авиации, в том числе истребителях Су-30СМ, которые часто сопровождают самолеты НАТО в небе Балтики.
Также посетители стенда увидят специализированное стрелковое вооружение и бронетехнику, в том числе пистолет-пулемет ПП-2000, двухсредный специальный автомат АДС для боевых пловцов, бронетранспортер БТ-3Ф и другие разработки.
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Новое оружие РоссииБезопасностьКронштадтРостехВысокоточные комплексыНАТОТехнологии
 
 
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