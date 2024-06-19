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Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский
Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский - РИА Новости, 19.06.2024
Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский
Преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, понимая, что это их единственный шанс на победу и объединение Руси. Но почему великий князь московский обратился именно к старцу Сергию? Рассказываем о дипломатических и духовных подвигах преподобного.
2024-06-19T19:00
2024-06-19T19:00
2024-06-19T21:02
дорога в лавру
подкаст
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
сергий радонежский
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Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский
Преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, понимая, что это их единственный шанс на победу и объединение Руси. Но почему великий князь московский обратился именно к старцу Сергию? Рассказываем о дипломатических и духовных подвигах преподобного.
audio/mpeg
Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский
Преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, понимая, что это их единственный шанс на победу и объединение Руси. Но почему великий князь московский обратился именно к старцу Сергию? Рассказываем о дипломатических и духовных подвигах преподобного.
audio/mpeg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), сергий радонежский, аудио
Дорога в Лавру, Подкаст, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра), Сергий Радонежский
Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский
Преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, понимая, что это их единственный шанс на победу и объединение Руси. Но почему великий князь московский обратился именно к старцу Сергию? Рассказываем о дипломатических и духовных подвигах преподобного.