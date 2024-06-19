https://ria.ru/20240619/radonezhskiy-1954104279.html

Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский

Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский - РИА Новости, 19.06.2024

Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский

Преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, понимая, что это их единственный шанс на победу и объединение Руси. Но почему великий князь московский обратился именно к старцу Сергию? Рассказываем о дипломатических и духовных подвигах преподобного.

2024-06-19T19:00

2024-06-19T19:00

2024-06-19T21:02

дорога в лавру

подкаст

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

сергий радонежский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954103792_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_3ae4529836568cd74d37ad256fe0454a.jpg

Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский Преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, понимая, что это их единственный шанс на победу и объединение Руси. Но почему великий князь московский обратился именно к старцу Сергию? Рассказываем о дипломатических и духовных подвигах преподобного. audio/mpeg

Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский Преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, понимая, что это их единственный шанс на победу и объединение Руси. Но почему великий князь московский обратился именно к старцу Сергию? Рассказываем о дипломатических и духовных подвигах преподобного. audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:Яндекс.МузыкаApple PodcastsSimplecastСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Алексей КизенковМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), сергий радонежский, аудио