https://ria.ru/20240619/pvo-1953985042.html

Над Курской областью сработала ПВО

Над Курской областью сработала ПВО - РИА Новости, 19.06.2024

Над Курской областью сработала ПВО

ПВО работает в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:37

2024-06-19T14:37

2024-06-19T14:45

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПВО работает в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В небе над Курской областью работает ПВО. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность