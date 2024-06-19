https://ria.ru/20240619/pvo-1953985042.html
Над Курской областью сработала ПВО
Над Курской областью сработала ПВО - РИА Новости, 19.06.2024
Над Курской областью сработала ПВО
ПВО работает в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:37
2024-06-19T14:37
2024-06-19T14:45
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ПВО работает в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В небе над Курской областью работает ПВО. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Над Курской областью сработала ПВО
Врио губернатора Смирнов: в небе над Курской областью сработала ПВО