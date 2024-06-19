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Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/pvo-1953959585.html
Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 19.06.2024
Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки
Российские авиация, артиллерия и беспилотники нанесли поражение пунктам управления трёх украинских бригад, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:45
2024-06-19T13:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и беспилотники нанесли поражение пунктам управления трёх украинских бригад, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Средства противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника, 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы Hammer, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки

МО РФ: ПВО сбила 43 дрона ВСУ, 10 снарядов HIMARS и три авиабомбы Hammer

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и беспилотники нанесли поражение пунктам управления трёх украинских бригад, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Средства противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника, 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы Hammer, уточнили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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