https://ria.ru/20240619/pvo-1953959585.html

Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки

Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 19.06.2024

Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки

Российские авиация, артиллерия и беспилотники нанесли поражение пунктам управления трёх украинских бригад, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:45

2024-06-19T13:45

2024-06-19T13:45

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и беспилотники нанесли поражение пунктам управления трёх украинских бригад, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Средства противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника, 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы Hammer, уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)