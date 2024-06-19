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Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 19.06.2024
Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки
Российские авиация, артиллерия и беспилотники нанесли поражение пунктам управления трёх украинских бригад, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:45
2024-06-19T13:45
2024-06-19T13:45
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и беспилотники нанесли поражение пунктам управления трёх украинских бригад, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Средства противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника, 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы Hammer, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за сутки
МО РФ: ПВО сбила 43 дрона ВСУ, 10 снарядов HIMARS и три авиабомбы Hammer